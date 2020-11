Tom Brusse y Sandra Pica: Sonia Monroy tiene claro el futuro de esta pareja

Sonia Monroy era una de las nominadas y posibles expulsadas en la última gala de La casa fuerte. Ella, su compañero Tony Spina, Tom Brusse y Sandra Pica. Finalmente, la audiencia decidió que fuera ella la que saliera de la casa y se reencontrara con su marido, JD, que salió la semana pasada. Poco les ha durado la separación.

Pero ella se fue dando espectáculo, como nos tiene acostumbrados. Su guerra, en esta ocasión, tuvo lugar con Tom y Sandra que la acusaron de traidora por haberlos nominado la semana anterior. Ella se defendió de las acusaciones y la discusión fue subiendo de tono hasta el punto de que Sandra la mandara a “tomar por culo” después de que la dijera que se fuera a su casa a llorar.

Y es que la desconfianza que siente Sandra por su chico la han llevado a pasar una mala semana en la que apenas la hemos visto sonreír, por mucho que la conexión con su madre la llenara de energía.

Futuro de Tom y Sandra

El caso es que la discusión se fue metiendo en terrenos más personales hasta el punto de que Sonia no dudó en compartir lo que muchos piensan pero que no todos se atreven a decir. Lo de Tom y Sandra, pinta muy mal. “Esta pareja no tiene futuro y me da pena por Sandra”.

Sonia asegura que la joven tentadora de la isla está perdidamente enamorada del francés, pero asegura que ese sentimiento no es recíproco. Y Jorge Javier Vázquez que es muy de meter el dedo en la llaga, le preguntó a Sonia cuánto creía que durará la pareja. Parece que lo tiene bastante claro: "Pues si hoy sale ella o sale él, eso es lo que van a durar".

Jorge: "¿Cuánto van a durar Tom y Sandra?"

Sonia Monroy: "Pues si hoy sale ella o sale él, eso es lo que van a durar"https://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte11 pic.twitter.com/xoxM4w361r — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 29, 2020

Aseguró que Sandra tenía miedo de salir ella y que a su chico le metieran un pibonazo que le hiciera replantearse su relación actual, aunque él lo negó. De momento no vamos a poder comprobarlo porque la pareja se ha quedado.

Noche de recuerdos

Por cierto, que Tom protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche. El 30 de noviembre es una fecha importante en su vida porque es el día en el que celebra el cumpleaños de su padre y de su madre, fallecida hace 9 años. Le hicieron llegar una fotografía suya con su madre, y las lágrimas inundaron su rostro. Lo mismo ocurrió cuando conectó con su hermana y con su padre que le mandaron todo su cariño.

Ahora queda ver si las predicciones de Sonia respecto a su relación tienen fundamento o no.