C. Tangana ya piensa en rémix de ‘Tú me dejaste de querer’ y la respuesta es unánime

C. Tangana ha hecho historia con su tema Tú me dejaste de querer. El segundo adelanto de su próximo proyecto tras Demasiadas Mujeres se ha convertido en la canción española que más streams ha tenido durante las primeras 24 horas en la plataforma de Spotify. La canción, que acaba de entrar a la lista de LOS40, además ha generado todo tipo de halagos durante sus primeras semanas de vida. ¡Y no nos extraña! El tema es totalmente adictivo.

Ahora, Antón podría estar pensando en lanzar un remix de esta canción. ¿Cómo lo sabemos? Porque él mismo ha publicado una foto en su cuenta de Instagram donde aparece contestando a un teléfono. ¿El comentario que ha añadido? “Estoy hablando a ver quién se hace el rémix”.

No hace falta que el artista ponga el nombre de la canción porque todos sabemos que se trata de Tú me dejaste de querer, el último bombazo de su carrera. Por supuesto, han sido muchos y muchas los que no han dudado en dar su opinión de qué artistas deberían participar.

¿La respuesta que más ha salido? Nada más y nada menos que Rosalía, la ex pareja del cantante y con quien sacó el tema de Antes de morirte en 2016. “La Rosalía”, “Con La Rosalía”, “Yo creo que si se mete a Rosalía en esto se revoluciona por el lore, vamos puchito todos lo queremos”, “Rosalía entrando en el chat” o “Rosalía coge el teléfono”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Estamos seguros de que una nueva colaboración entre estos artistas sería una auténtica pasada que dejaría a la industria con la boca abierta. De momento, C. Tangana no ha dicho nada más sobre con quién sería este rémix que ya canta con La Húngara y El Niño de Elche. ¿A quién te gustaría ver a ti?