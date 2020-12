La OCU alerta sobre dos geles hidroalcohólicos españoles ineficaces contra el virus

El remedio más eficaz contra el coronavirus además de la mascarilla y la distancia social es una buena higiene de manos con agua y jabón. Pero no siempre tenemos a mano esto por lo que en muchas ocasiones los geles hidroalcohólicos los han sustituido. Pero no todas las soluciones que encontrarás en el mercado son igual de eficaces como acaba de alertar la OCU.

Según ha informado el Sistema de Alerta Rápida Europeo (RAPEX), en Europa se están vendiendo geles hidroalcohólicos que contienen menos alcohol del declarado y, por tanto, no ofrecen garantías de seguridad.

En estos informes aparecen varios productos hidroalcohólicos que tienen problemas de etiquetado o bien, y esto es lo peligroso, que contienen una menor concentración de alcohol del declarado por lo que son ineficaces en la lucha contra los virus y bacterias y por lo tanto inseguros para los consumidores.

Hay dos geles españoles que figuran en este listado según la Organización de Consumidores y Usuarios: el Gel hidroalcohólico PRADY tanto en su bote de 250 como en el de 500 ml (este gel de la marca española PRADY contiene una cantidad de etanol del 56,6% , mientras que en su etiquetado anuncia un 70%, y además, no lleva los pictogramas de peligro y advertencias en la etiqueta del producto, con lo que los usuarios no disponen de información sobre la toxicidad e inflamabilidad del producto, con el consiguiente riesgo) y el Gel hidroalcohólico VERITA FARM en su envase de 100ml (este producto se vende online, sobre todo a través de Amazon, y contiene una cantidad de etanol muy por debajo de lo recomendado, apenas un 28,4 %, y por consiguiente no es eficaz contra bacterias o virus, que podrían llegar al usuario, aumentando el riesgo de infección. Además tiene el mismo problema de etiquetado que el anterior).

Los geles y lociones hidroalcohólicos, al contribuir a la higiene de manos en cualquier situación, se han revelado como una eficaz arma para reducir la propagación infecciones como la covid 19. Pero para poder cumplir su función con eficacia deben contener un porcentaje de alcohol de al menos el 60%. No siempre es el caso como acabamos de ver.

⚠️Retirados del mercado los geles de la marca PRADY y VERITA por contener niveles bajos de Etanol y proporcionar una menor protección frente a COVID19. Aconsejamos a los consumidores que los hayan adquirido proceder a su devolución en el punto de venta https://t.co/K7OVCw9nW4 — OCU (@consumidores) December 1, 2020

La OCU ha publicado algunas recomendaciones para elegir los productos adecuados y usarlos bien para que eliminen todos los gérmenes:

El contenido en alcohol de los geles debe ser superior al 60%: fíjate en que se indique así en el etiquetado.

Debes poner en la palma de una mano la cantidad necesaria para cubrir las superficies de las dos manos.

Frótalas bien por todas partes, incluyendo palmas, dorso y las zonas entre los dedos, hasta que se evapore el producto.

Un desodorante Bily, retirado

La marca de productos de higiene Bily ha tenido que retirar un lote de productos de desodorante en roll-on Bio Dermo tras haberse detectado la presencia de la bacteria Pseudomona aeruginosa, que puede provocar infecciones en el cuerpo humano.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ya ha enviado la alerta por toda España y ha recomendado a los consumidores que no usen el producto si lo han comprado y acudan al comercio donde lo adquirieron para su devolución.