Dafne Fernández muestra su barriga a días de dar a luz, pero muchos se fijan en otra parte de su cuerpo

El pasado 17 de noviembre Dafne Fernández nos mostraba un topless que nos permitía ver cómo ha crecido su barriga en este segundo embarazo. “Se me están juntando las ganas que tengo de verle la carita con la incomodidad física y ya las semanas se me empiezan a hacer largas... pero no queda nada!! Ánimo a todas las que estéis como yo!!!!!! #35semanas”, escribía en aquel momento. Y han pasado dos semanas más, así que el desenlace se acerca.

Esta Navidad van a pasarlas con nuevo miembro en la familia. Ella y su chico ya tienen un niño, Jon, pero ahora van a completar la parejita con una niña que está a punto de llegar. De hecho, este fin de semana hemos vuelto a ver su barriga mientras nos mostraba su mood fin de semana.

La actriz aparecía sentada sobre una pelota de ejercicio mientras jugaba con la consola al Animal crossing. Una manera como otra cualquiera para pasar el tiempo y que la espera no se haga tan larga. Está claro que no ha dejado de cuidarse en ningún momento.

Cuestión de pies

Y aunque lo llamativo de la imagen es la barriga, muchos de sus seguidores se han fijado en otra parte de su cuerpo: los pies. Y se ha abierto un debate tras los muchos comentarios que hacían referencia a ellos. “Woooow que pies grandes tienes!!! Guapa”, le decían.

“un 40!!! Y una herida que me está matando”, explicaba Fernández que, además, ha añadido que mide 1,78 metros y que, de ahí que su pie no calce un 36. Pero no ha servido para parar los comentarios destacando esa parte de su cuerpo.

Eso ha hecho que tuviera que seguir con las explicaciones: “También te digo que es el gran angular de la cámara. Los pies están en primer plano. Ya le pasó a @georginagio”, explicaba haciendo referencia a la chica de Cristiano Ronaldo.