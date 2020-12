Rossy de Palma confiesa en La Resistencia que ni la invitaron ni quería ir al programa

Rossy de Palma entró como una diva al teatro Arlequín de Madrid donde este lunes era la protagonista invitada de un nuevo programa de La Resistencia. En el late-night de #0 en Movistar+ se quedó la incógnita de qué había sucedido con la popular intérprete española después de que confesar que ni la habían invitado ni ella quería ir al show.

La actriz y el presentador, David Broncano, parecían tal para cual sobre el escenario y compartían gustos tan sinceros y claros como "me encanta el absurdo". Y dado sus gustos llegó una situación que definía a la perfección a entrevistador y a entrevistada. ¿Qué hacía una actriz no invitada en un programa en el que no quería asistir?

"A mí no me habéis invitado nunca. Y ahora he venido pero no porque tú hayas dicho quiero que Rossy venga. Tampoco es porque yo quisiera venir. Tampoco. Pero ha sucedido. Yo he descubierto este programa gracias a mi querida Candela Peña" explicaba Rossy de Palma.

Y por si faltaba por rizar el rizo, casi al final de la entrevista confesaba que "tengo todas las entradas vendidas de mi obra así que he venido por el placer de estar aquí". ¿Alguien entiende algo?

Broncano quiso además batir el récord de altura de escanciar sidra y se subió a uno de los palcos del teatro para hacerlo caer sobre el patio de butacas. Rossy de Palma le sirvió primero al presentador un poco de esta bebida pero en lugar de beberla la dejó caer al suelo. "Has hecho el truco de las pelis porno" gritó entonces Grison. La Resistencia nunca defrauda...

¿Conseguirá Rossy de Palma llevar a Pedro Almodovar a La Resistencia?

El gran reto/objetivo que La Resistencia le encargó a la popular actriz española es conseguir el punto débil de Pedro Almodóvar para conseguir que vaya al programa. "Si queréis que le pregunte, me informo. Le voy a preguntar qué quiere para venir a La Resistencia. Le voy a decir: ¿con qué quieres que te sobornen?" se comprometió la actriz