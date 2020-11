Elena Cañizares, en La Resistencia: “No tomo buenas decisiones”

La Resistencia no se ha podido resistir (perdón por el juego de palabras) al tema del día. En mitad de la entrevista con Carlos Soria, una leyenda del alpinismo español cuya trayectoria copó buena parte del programa de esta noche, el late-night conectó con la protagonista del fin de semana: Elena Cañizares.

A través de videollamada pudieron conocer de primera mano la situación de esta estudiante de enfermería que denunció públicamente a través de las redes sociales que sus compañeras de piso querían que se marchara de la casa al pueblo con sus padres pese a haber dado positivo por Covid-19.

Una situación que se ha viralizado hasta tal punto que comenzaron a sobrevolar las amenazas de denuncias. El programa de #0 presentado por David Broncano quiso interesarse por la situación de esta tuitera y de paso que Soria le ofreciese algún consejo sobre cómo salir de situaciones difíciles.

La conexión fue toda una joya de principio a fin y es que no todos los días uno puede aparecer en prime-time diciendo "Que me meo. No escucho ná...", para después poner de manifiesto un fallo de rotulación de La Resistencia: "¿Guadalajara? ¿Guadalajara de qué? ¿Y Albacete? Yo soy de tu ciudad favorita" explicaba Elena Cañizares sin precisar su ciudad de origen. "Tiene que ser de Huelva entonces. Ciudad Real también me gusta bastante" bromeó David Broncano.

Igual @elenacanizares_ no les caga en una bolsa a sus compañeras, pero sí en un tupper. #LaResistencia pic.twitter.com/zpe7OQ5j43 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 23, 2020

Hecho el primer contacto, la protagonista de miles de memes en redes resumió rápidamente su situación para el público no conocedor de la situación: "Soy covid y mis compañeras no me quieren en el piso. Me han echado. No tomo buenas decisiones desde luego. Me pasa mucho". Una situación que Carlos Soria no entendió: "Sus compañeras pondrán los medios, tendrán mascarillas, la cuidarán, pero no la dejarán ahí sola...". El gran sentir de España durante el fin de semana.

Pero esta historia no parece que vaya a tener final feliz: "Ya estamos en trámites de denuncias así que ya realmente poco hay que hacer. Me quieren denunciar, vamos por ahí, así que no creo que haya vuelta atrás de los abogados. Ahora estoy sola en el piso. Muy sola" explicó Elena Cañizares en La Resistencia.