‘Euphoria’ ya tiene tráiler de su nuevo capítulo especial

Hay muchos esperando el regreso de Euphoria, una de esas series que lo petó en HBO en 2019 por su espíritu transgresor, su capacidad para crear tendencias y su crudeza frente a problemáticas con las que muchos jóvenes se sienten identificados. Vale, tal vez, para algunos, demasiado llevado al extremo. Pero el caso es que despertó mucho interés y le hizo ganar el Emmy a mejor actriz a Zendaya.

Un grupo de adolescentes de los suburbios que lidian con problemas como el rechazo, las drogas o el sexo sin prejuicios, enganchó a millones de personas que se quedaron con ganas de más.

De momento no hay noticias del estreno de una segunda temporada, pero sí, de unos capítulos especiales. El primero de ellos lo podremos ver este mismo sábado y ya hay tráiler con las primeras imágenes de lo que será la vuelta de Rue.

Atención spoiler para los que todavía no han visto la primera temporada (algo que deberían solucionar ya mismo): En el último capítulo Jules coge un tren y abandona a Rue. En este nuevo capítulo, escrito por Sam Levinson, el creador de la serie, nos situamos en Navidad (qué apropiado).

La versión de Rue

En el tráiler vemos a la prota lamentándose sola en un bar y echando de menos a su amiga mientras suena Cigarettes and coffee de Otis Redding. Melancolía a tope con un poquito de desolación. De pronto, aparece Ali, el ex adicto en rehabilitación que Rue conoció en un grupo de Narcóticos Anónimos. “¿Por qué me has llamado?”, pregunta él. Y ahí se queda la cosa. Veremos qué pasa.

Lo que sabemos, de momento, es que este capítulo lleva como subtítulo Part 1: Rue, lo que nos hace pensar que el segundo nos dará la versión de Jules.

Eso sí, la productora ha basado la promo de estos episodios en un mensaje claro, “esto no es la segunda temporada”. Tan sólo se trata de un puente de transición entre una temporada y otra que se ha hecho más larga de lo esperado a causa de la pandemia.