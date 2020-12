Patricia Montero ha recordado cómo conoció al amor de su vida en ‘Yo soy Bea’

“Hace 14 años conocí un mallorquín que me cambió la vida✨ @alexadrover”. Con estas palabras Patricia Montero no dejaba lugar a dudas. Hay un gran amor en su vida y es Álex Adrover.

Patricia Montero es una de esas actrices que ha logrado convertirse en influencer gracias a su pasión por la alimentación sana y el deporte. Mamá entregada y mujer enamorada, esos son dos de los pilares de su vida.

Acaba de celebrar 12 años de casada con su amor, su compañero de aventura en esto de la vida. Ha echado la vista atrás y ha recordado el momento en el que se conocieron rodando Yo soy Bea.

“Trabajábamos juntos en Yo Soy Bea y, esas largas esperas entre secuencia y secuencia, se convirtieron en charlas, risas y confesiones, que nos hicieron conocernos muchísimo. La complicidad iba creciendo a pasos agigantados hasta hacernos grandes amigos”, cuenta sobre aquellos inicios.

Más que amigos

Pero no se quedó ahí la cosa. A medida que iban compartiendo tiempo su relación se fue transformando. “Al poco tiempo, esa amistad se convirtió en amor y pasión. Quién iba a imaginar que nos convertiríamos en ‘compañeros de viaje’. ❤️Pasaban los años y cada vez me gustaba más su manera de ser. Paciente, tranquilo y un cuidador nato. La ‘típica’ persona que todo el mundo quiere tener cerca. El que anima las fiestas, un creador de ambientes de matrícula de honor, que tiene el don de conseguir que cada quedada sea recordada por siempre✨”, admite sobre su pareja.

No ha dudado en enumerar todas las cosas buenas que tiene su amor: “Lo que más me enamora es que, si fuera por él, viviría en pelotas, descalzo y sin tecnología cerca. Aventurero, disfrutón y un caballero de los pies a la cabeza. Un PAPÁ 10, sensible, entregado, cariñoso, divertido, pero con mano dura (bastante más que yo), cuando toca”.

Al final, de eso se trata el amor, ¿no? De encontrar a alguien con quien compartir en igualdad de condiciones, una vida que puede estar llena de buenos momentos. “Es una pareja EJEMPLAR, que me cuida y valora, me apoya y empuja, me anima y aconseja. Me llena de paz y serenidad y me hace crecer y aprender cada día. 🙏🏻 ADMIRACIÓN es lo que siento hacía él, porque a día de hoy, todavía no he conocido a nadie con su sensibilidad y capacidad. 👨‍👩‍👧‍👧🐶”.

Una familia unida

Desde que se conocieron en Yo soy Bea hace 14 años, hasta ahora, no sólo se han convertido en pareja, sino que han formado una familia que ya es de cuatro personas. “Nos llaman la familia nómada, porque somos unos culos inquietos que no paramos de perseguir sueños y no nos pensamos 2 veces las cosas si creemos en ellas. Somos un equipo, hagamos lo que hagamos. Siempre juntos y unidos. Apostando por la FELICIDAD Y POR EXPRIMIR LA VIDA DEJÁNDONOS LLEVAR. 🌀🌍♾”, confiesa.

A estas alturas de la jugada, Patricia ya tiene muy claro el tipo de relación que tiene. “Una relación de pareja es el mayor de los espejos donde se reflejan nuestras mayores cualidades y nuestras sombras más recónditas. Somos una pareja sin filtros ni rodeos, sana, sincera y honesta, con un proyecto compartido. Hemos aprendido a entender el conflicto como una oportunidad de crecimiento, una manera de prosperar en nuestra intimidad más profunda. Porque amar es desear lo mejor para el otro y permitir que sea feliz. GRACIAS por tu generosidad mi amor. Hoy cumplimos 12 años y brindamos por todo lo bonito que está por llegar. Feliz aniversario. Te quieroo❤”, escribía en redes despertando la envidia de muchos que ya querrían un amor como el suyo.