Muere la abuela de Blas Cantó por coronavirus y el cantante se despide: “Me duele el corazón”

Blas Cantó vive hoy uno de los días más duros de su vida. Se ha despedido de su abuela, quien ha fallecido tras una dura lucha contra el coronavirus. Así lo ha anunciado el cantante en su cuenta de Instagram.

"Maldito Covid, malditos los que lo niegan y maldita la muerte. No tenía que ser ahora. Qué injusto, Dios mío", comienza Blas con su emotivo discurso en su cuenta de Instagram. "Estoy roto de dolor, pero necesito compartir que acabo de perder a la persona más importante de mi vida, nunca le gustó que la llamara abuela, por eso, hoy, sigue siendo mi madre", añade.

Pero eso no es todo. Blas ha querido aprovechar para compartir una reflexión que nos incumbe a todos. "Nuestros mayores nos necesitan hoy más que nunca. No los abandonemos. Muchos salen, muchos se recuperan. No dejemos de protegerlos y de intentarlo. No los releguemos a un número. Ellos nos lo han dado todo, deberíamos ser más agradecidos", señala. Ahora, más que nunca, el cantante pide responsabilidad en cada uno de nuestros movimientos.

La noticia del fallecimiento de su abuela llega semanas después de que le dedicase unas palabras de ánimo a la que él considera su "madre". Por aquel momento, su abuela ya había comenzado su lucha contra este virus.

Ahora, Blas asegura que le escribirá canciones y que, aunque se vaya al otro lado, una parte de ella seguirá dentro de él para siempre. Sin duda, un sentimiento que todo el que haya perdido a un ser querido alberga en su interior.

Después de perder a su padre, Blas vive la última etapa del 2020 con otra dura pérdida. Desde LOS40 queremos enviarle nuestro más sentido pésame y todo el ánimo del mundo para así seguir disfrutando de su sonrisa.