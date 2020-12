James Blunt comparte un divertido vídeo de un padre y su hija cantando ‘You're Beautiful’

Corría el año 2005 cuando James Blunt sonaba en todas partes gracias a You’re Beautiful. El tema se convirtió en todo un hit, siendo la carta presentación perfecta de su primer álbum Back To Bedlam.

La canción coronó las principales listas del mundo. Sin ir más lejos, el británico fue número 1 de LOS40 con esta canción en octubre de 2005. El artista consiguió estar hasta tres semanas no consecutivas en lo más alto de nuestro chart.

Ahora, quince años después de aquel éxito mundial, James Blunt ha querido compartir un vídeo con sus seguidores y seguidoras de redes sociales donde aparece un famoso tiktoker cantando en el coche aquel clásico.

No lo hace solo, sino muy bien acompañado de su hija, quien parece que también se sabe muy bien la letra. ¡Eso sí, menudo fragmento ha escogido cantar! En el vídeo, el influencer @jhow1015 se encuentra cantando a pleno pulmón la canción mientras suena en el coche la parte de “She could see from my face that I was”. El padre se da cuenta de que lo siguiente que viene es una palabrota “Fuc**ing High” y antes de que la peque lo escuche apaga la radio y deja de cantar.

A los dos segundos, la niña, que continúa mirando la ventana, termina el verso con esas palabras ante la sorpresa del padre. Parece que este vídeo ha hecho mucha gracia al propio James Blunt, quien ha querido compartirlo en sus propias redes sociales.

Una canción que realmente no es para niños

La canción de You’re beautiful no es para niños realmente. El cantante confesó hace unos años que la letra en verdad habla sobre una persona que es un auténtico peligro público: "Es sobre un tipo que está drogado y acecha a la novia de otro, y en realidad debería estar encerrado y metido en una prisión. Pero la gente cree 'Ah, él es tan dulce y romántico'. Si crees que eso es romántico, entonces yo creo que tú eres bastante rarito”.

Sin duda, You’re beautiful ya forma parte de la banda sonora de miles de personas alrededor del mundo. Esperemos que muchas de ellas no conozcan el verdadero significado de la canción.