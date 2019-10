James Blunt tiene dos números 1 en LOS40 y nunca adivinarías cuál fue el segundo

La carrera de James Blunt está plagada de sorpresas. Debutó en la música siendo un ex militar que dejó atrás las armas para empuñar una guitarra y su debut no pudo ser más espectacular.

Con Back to bedlam incluyó su nombre con letras de oro en la historia de la música no sólo británica sino mundial. Si por aquel entonces Youtube hubiera sido la plataforma de consumo de vídeos musicales, las 6.500 millones de visitas de Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee hubieran sido migajas al lado de lo que consiguió You're beautiful.

No había rincón del planeta donde no sonaran los acordes del piano del músico nacido en Tidworth (Wiltshire, Inglaterra). 14 años después, el solista inglés ha unido su primer y su último vídeo continuando la historia de ese salto al agua con Cold, el primer sencillo de su nuevo álbum de estudio, Once upon a mind, con el que vuelve a sus orígenes.

En esta década y media, James Blunt ha conocido lo bueno y lo menos bueno de la industria musical: La fama, la posibilidad de conocer a amigos como Ed Sheeran, los sinsabores de no aparecer en los últimos rankings...

En su mochila lleva todo lo vivido como experiencias que le han ayudado a crecer. Y no hay muchos artistas que puedan decir que tienen dos números 1 en LOS40.

Y lo hizo durante tres semanas no consecutivas. La canción con la que James Blunt debutó en España entró en Los 40 el 3 de septiembre de 2005 (nº 29). Su ascenso culminó el 22 de octubre, cuando llegó al nº 1. Permaneció en LOS40 un total de 43 semanas.

Una canción, You're beautiful, de la que sorprendentemente el músico ha confesado que no es lo que nosotros creíamos: "Es sobre un tipo que está drogado y acecha a la novia de otro, y en realidad debería estar encerrado y metido en una prisión. Pero la gente cree 'Ah, él es tan dulce y romántico'. Si crees que eso es romántico, entonces yo creo que tú eres bastante raro".

James Blunt sacaría grandes canciones posteriormente: Goodbye my lover, 1973, Bonfire heart... Pero con ninguna de ellas volvería a escalar a lo más alto de la lista de LOS40. Hasta que en su vida se cruzó el dj alemán Robin Schulz y el productor Steve Mac (Steve McCutcheon).

James Blunt fue el encargado de ponerle la voz al hit de Robin Schulz, Ok, una canción veraniega que prometía ser uno de los temas más escuchado de 2017 lo que confirmó llegando al número 1 el 16 de septiembre de 2017.

Para el videoclip, James Blunt se somete a un tratamiento psiquiátrico por amor, algo que no desentona nada con el mensaje que nos dejó helados sobre You're beautiful.

¿Conseguirá pronto un hat-trick en la lista con las canciones de Once upon a mind?