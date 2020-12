‘Mask Singer’: ¿por qué no está Malú en el programa 5?

Antena 3 emite este miércoles 2 de diciembre la quinta gala de Mask Singer: adivina quién canta. El formato revelación de la temporada regresa una semana más con un programa en el que se producirán cambios importantes, empezando por la unificación de las máscaras.

Hasta la fecha, los concursantes participaban en dos grupos. Sin embargo, a partir del programa número 5, las máscaras que siguen en la competición tendrán que batirse con aquellos con los que todavía no habían coincidido. Hay que recordar que Caniche, Camaleón, Cuervo, Cerdita, Catrina, Monstruo, Girasol y Pavo Real son los famosos que todavía optan a ganar la máscara dorada.

Malú causa baja y llega Vanesa Martín

No obstante, lo que realmente inquietará esta noche a los espectadores es la ausencia de Malú. Y es que la cantante de El apagón no pudo estar en la grabación de la quinta gala por causas médicas, pero no hay de qué preocuparse porque volverá en la siguiente entrega del concurso. Por suerte, a partir de esta semana, Mask Singer contará con un investigador invitado que ayudará al equipo titular (Javier Calvo, Javier Ambrossi, Malú y José Mota) a desenmascarar a los famosos.

En la gala de esta noche la invitada será Vanesa Martín. La artista, que ya tiene cierta experiencia en talents, se presenta en Mask Singer para ayudar a los investigadores, aunque en este caso, aprovechando la ausencia de Malú, tendrá que ejercer de sustituta. Ojo, porque en las próximas galas habrá nuevos invitados y en esos casos la mesa estará formada por cinco integrantes.

Nueva fase: '¿Verdad o mentira?'

Esta nueva entrega también llega con una nueva fase de investigación: 'Verdad o mentira'. Las máscaras darán tres pistas sobre su personalidad en el plató. Sin embargo, no todas son verdad y algunas pueden despistar. Los investigadores tendrán que averiguar cuál son ciertas y cuáles son falsas. Al final de la noche, el desenmascarado revelará las pistas que no eran ciertas.