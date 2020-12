Analizamos la trayectoria de los 5 artistas que podrían ser el artista revelación de LOS40 Music Awards 2020

Muchos ya tenemos señalado este 5 de diciembre en el calendario para no perdernos la gala de entrega de LOS40 Music Awards. Un año más, la cadena, premiará lo mejor del año tanto a nivel nacional como internacional.

Y sí, este es el año de la pandemia, pero no ha logrado pararnos. Habrá gala, diferente, pero igual de emocionante que todos los años. No íbamos a terminar el año sin nuestra gran fiesta.

Los artistas ya andan nerviosos y haciendo quinielas, como nosotros, para ver quiénes acabarán el año con nuevas estatuillas. Si nos centramos en la categoría de artista revelación nacional, nos encontramos con cinco nombres que podrían recibir el primero.

El año pasado fue Lola Índigo la que agradecía el premio completamente emocionada. Este 2020 podría haber otro concursante de Operación Triunfo como ganador porque están nominados Miki Núñez y Natalia Lacunza.

Maikel Delacalle

La escena urbana de Canarias ha ido tomando mucha relevancia en los últimos tiempos y uno de los nombres que destaca es el de Maikel Delacalle que este año podría convertirse en el artista revelación del año.

Este tinerfeño tuvo claro desde muy pronto que la música era el mejor medio que podía encontrar para expresarse y nunca ha dejado de experimentar en este terreno.

De orígenes humildes, mientras su padre trabajaba, él se pasaba el día en las calles y fue su abuela la que le puso el apodo que se convirtió en su nombre artístico.

En 2016 lanzó una versión española de O No Or Nah de Ty Dolla Sign, The Weeknd, Wiz Khalifa y DJ Mustard y, cuatro años después, sigue siendo un hit. Luego llegaron Ganas, Replay, Jaque mate o Mi nena consolidando su posición dentro del género y abriéndole las puertas a Latinoamérica. Una carrera de éxito que podría verse recompensada con este premio.

Nil Moliner

En esta categoría caben todo tipo de estilos y aunque estamos en tiempos del dominio del urban, hay más música. A Nil Moliner no le gustan que le etiqueten porque eso le limitaría, pero lo que sí podemos decir es que su propuesta es vitalista y optimista y, en los tiempos que corren, eso hace mucha falta.

Soldadito de hierro es ya uno de sus himnos y lo encontramos en su álbum debut, Bailando en la batalla, del que acaba de lanzar una reedición con material nuevo que incluye colaboraciones con Álvaro de Luna, Lennis Rodríguez, Rayden o Yoly Saa. También ha incluido las versiones de Soldadito marinero y Mi religión con la ganadora de un concurso que puso en marcha en TikTok.

Ha llenado de color nuestros días estos últimos meses y eso bien merece un premio, pero la competencia es dura.

Natalia Lacunza

La única chica nominada en esta categoría es Natalia Lacunza que ya ha anunciado que aprovechará el PreShow de la gala para presentar en directo su nuevo single, Nuestro nombre. Está nerviosa y nosotros también por escuchar una de esas canciones que ha estado preparando en los últimos meses y que tenemos tantas ganas de descubrir.

La navarra es una de las personalidades más arrolladoras que ha pasado por la Academia. Ha hecho lo que le gusta sin desviarse del camino y se ha convertido en un icono de tendencias.

Con su primer EP logró mantenerse dos semanas consecutivas en la lista de álbumes más vendidos en nuestro país. Le pidió un autógrafo a Billie Eilish y algo de ella hay en su trabajo. Pero nada de poner etiquetas, que es especialista en sorprender. Sin duda, con premio o sin él, este sábado vivirá una gran noche.

Miki Núñez

Si Natalia no se lleva el premio seguro que sería feliz si se lo llevara Miki Núñez, un buen amigo y compañero de una de las experiencias vitales que más marcan como es pasar por un programa como Operación Triunfo.

Pudieron ir juntos a Eurovisión, pero al final, fue el catalán el elegido para representar a nuestro país y aunque no le fue todo lo bien que nos hubiera gustado, lo disfrutó y aprendió de la experiencia.

Igual que Nil Moliner es de esos artistas que transmiten muy buen rollo con sus canciones. Buena prueba la encontramos en su segundo álbum, Iceberg, que ha lanzado recientemente y que se mantiene en el ska que le caracteriza, pero acercándose al pop rock. Sin miedo y sin pensar en el qué dirán, ¿no merece eso un premio?

Lérica

El grupo del hermano de Abraham Mateo ha tenido un año vertiginoso. En las últimas semanas les hemos visto En mute junto a Omar Montes y Cali y el Dandee remarcando su predilección por las colaboraciones.

Si ellos no se llevaran el premio, seguro que optarían por Maikel Delacalle con los que también han compartido tema. Ana Guerra, Juan Magán, Gente de zona o el propio Abraham Mateo que ha hecho muchas labores de producción en este proyecto, son nombres que han respaldado a Lérica que han marcado terreno en la escena urbana de nuestro país.

Ya no queda nada para saber cuál de ellos se convertirá en el artista revelación de 2020, lo cierto es que, podría ser cualquiera.