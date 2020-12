Jon Kortajarena se emociona con la performance de dos artistas que sacrificaron su amor en favor del arte

Jon Kortajarena es un romántico y, además, un amante del arte y esas dos cualidades se juntan en la performance de dos artistas que impactaron al mundo entero con su historia de amor. El modelo ha querido compartirla en redes por si hay alguno que todavía no la conoce.

“Esta es la historia de los artistas Ulay y Marina Abramovich, quienes sabiendo que eran el uno para el otro, decidieron terminar su relación. Todo comenzó en 1976, cuando se conocieron en Ámsterdam. Fue amor a primera vista y, desde entonces hasta poco más de 10 años después, permanecieron unidos y amándose”, comienza recordando la historia.

Marina Abramovich es un nombre que, a los que no son seguidores de las performances artísticas, seguro que les suena por su relación con Lady Gaga. En 2013, la cantante se sometió al método Abramovich que consistía en un retiro físico y espiritual en la casa de campo de la artista al norte de Nueva York.

Un retiro de tres días en el que llegó a meditar desnuda, entonar un grito monótono hasta quedarse sin respiración, perderse en el bosque con una máscara y volver a ciegas o comer solo almendras. Hubo una grabación de 30 horas cuyos beneficios utilizó Lady Gaga para reconstruir el Marina Abramovich Institute, donde las performances tienen su lugar.

Un amor con arte

Pero volviendo a la historia que ha compartido Kortajarena, Los amantes: La Gran Muralla, fue una performance que llevaron a cabo Marina y Ulay. En 1988 recorrieron la Gran Muralla China, cada uno desde un extremo. Él partió desde el desierto de Gobi y ella, desde el mar Amarillo. Después de una caminata de 2500 km, se reencontraron y se dijeron adiós. Fue una ruptura memorable que forma parte de la historia del arte.

“Durante 22 años no se volvieron a ver hasta el 2010, en el que Marina Abramovich se presentó, en el MoMa de NY con el performance El artista está presente. El performance consistía en que, durante 60 segundos, la artista (Marina) se sentaba frente a una mesa y los asistentes que quisieran, podían sentarse frente a ella y sostenerle la mirada por un minuto con el objetivo de grabar las distintas reacciones. Marina no sabía que entre el público estaba Ulay, sí, 22 años después de haberse dado el adiós”, relata el modelo. Aunque algún seguidor le corrige y asegura que sí lo sabía y que había pasado muchos nervios la noche anterior.

En aquel momento, Ulay se sentó frente a Marina para poder mirarse durante 60 segundos. “Y esto fue lo que sucedió. Claramente el amor, es arte!”, termina Kortajarena dejando que seamos nosotros los que lleguemos al final de la performance.

Reacciones

“Es uno de los momentos rodados más HERMOSO del mundo... x lo q cuenta”, aseguraba Candela Peña. No era la única que tenía algo que decir.

Gala González: Buaaa 💔

Goya Toledo: Que viaje tan bonito!!!!!

Judith Mascó: Maravilloso 🙌🏽🙌🏽🙌🏽🙌🏽

Ulay murió el pasado marzo y Marina le dedicó unas palabras en redes sociales: “Me he enterado con gran tristeza de que mi amigo y excompañero Ulay ha fallecido hoy. Él era un artista y un ser humano excepcional, al que echaremos mucho de menos. Hoy me reconforta saber que su legado vivirá para siempre”.

¿Estarías dispuesto a sacrificar tu historia de amor por dejar el legado de una gran obra de arte?