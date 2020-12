Tamara Falcó se disculpa públicamente por saltarse el confinamiento

Tamara Falcó está en boca de todo el mundo y por eso la prensa del corazón la sigue allá donde va. Vigila todos sus pasos y gracias a eso la pillaron recientemente saltándose el confinamiento marcado por Sanidad para evitar la propagación del coronavirus. La ganadora de MasterChef Celebrity 4 ha incumplido las medidas en dos ocasiones. Sin embargo, consciente de su metedura de pata, quiso aprovechar su intervención en El Hormiguero para disculparse públicamente.

"Tamara, has salido en las revistas. Te has saltado las medidas dos veces y la prensa del corazón te llama la Reina de la Noche", le dijo Pablo Motos este miércoles nada más empezar la tertulia que el programa de Antena 3 hace cada noche. ¿La respuesta de Tamara? "De verdad, quiero pedir públicamente perdón porque es verdad que el martes fui a un restaurante de La Moraleja. En el restaurante me preguntaron de dónde venía. Dije: 'De Madrid'. Había un montón de prensa allí captando el momento… y eso fatal. La verdad es que no te enteras de los sitios que están confinados".

Sin embargo, la pillada en el restaurante no fue la única vez que los paparazzi captaron a Tamara Falcó incumpliendo las medidas. Primero se saltó las restricciones de movilidad al entrar en un barrio que estaba confinado perimetralmente y días después no respetó el toque de queda (que en Madrid es a partir de las 12 de la noche).

"Está mal no haberme enterado de las noticias y haberme ido a La Moraleja. También está fatal lo que hice. Fui a la cena de un amigo y me estaba esperando un montón de prensa. Entonces pensé que era el toque de queda: 'Se tienen que ir'. Lo retrasé a propósito. Abrí la puerta para salir y estaban todos. ¡Y entonces se lió allí una!", explicó. Y es que la colaboradora no se dio cuenta en ese momento que los periodistas pueden saltarse el toque de queda porque están trabajando.

Tamara Falcó tiene nuevo novio

Tamara Falcó siempre ha sido un personaje que ha interesado a la prensa. No obstante, ese interés ha ido a más al conocerse su relación con el diseñador de coches Iñigo Onieva, teniendo que enfrentarse a una presión mediática que no le gusta del todo a la hija de Isabel Preysler. "Ahora estoy empezando una relación y parece un poco agobiante el tema", dijo en El Hormiguero. "Llevamos desde septiembre y ya me han empezado a poner los amigos en el chat que suenan campanas de boda para diciembre. Y yo: ¡Un poco de estrés! ¡Es un poco estresante el tema!".