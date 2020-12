Si hay un actor fetiche de cara a los directores del terreno español ese es Miguel Ángel Silvestre. Y si miramos en su larga trayectoria profesional, Álex de la Iglesia era de los pocos con el que faltaba trabajar. Esto acaba con la ficción 30 Monedas, su última serie estrenada este pasado 29 de noviembre en HBO. Con motivo del lanzamiento ha charlado con Manu Bermúdez en Madmenmag.

Y es que no ha sido una entrevista cualquiera, ha dejado titulares que sorprenden a los lectores. "Las dos primeras semanas contaba los días. Si me hubieran dado la opción de salir corriendo en dirección contraria lo habría hecho. Te lo juro", responde el protagonista cuando le preguntan sobre el primer capítulo. Además de describir el rodaje de esta como “una película dentro de la película”.

También se moja haciendo mención de anteriores trabajos que, a diferencia de 30 Monedas, no se ha sentido orgulloso. “Me he arrepentido de haber dicho sí a algunos personajes. Por ejemplo, de una película que no te voy a decir cuál es porque ojalá no la vea nadie", explicaba Silvestre. Y en la misma línea a lo largo de la conversación añadía: "Me ha pasado con más de una película, no compartir la visión del director, y cuando la ves dices “Uff…” Te sientes muy insatisfecho".

Miguel Ángel Silvestre se moja y asegura que se ha “arrepentido de haber dicho sí a algunos personajes”

Otro de los aspectos más chocantes de su papel es la fusión de su estilo nerd y tontito con el de chico cachas que tiene escenas sin camiseta. A esto, él responde con un mensaje dirigido a la mujer: "Quería que las mujeres tuvieran muchísima superioridad. De hecho, creo que es algo que ha hecho mucho a lo largo de todos sus trabajos. Coloca a la mujer en un rol dominante y activo".

Bermúdez y Silvestre cubren también temas como la experiencia trabajando con el director, cómo ha sido meterse en la cabeza de una persona de la España profunda y demás secretos de esta serie con la que comparte compañeros como Macarena Gómez, Carmen Machi, Megan Montane, Eduard Fernández, Manolo Solo y Pepón Nieto.