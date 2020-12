Cardi B desvela detalles de su próximo álbum: “Hay una canción muy personal y profunda”

La rapera estadounidense Cardi B está todavía trabajando en lo que será su cuarto álbum todavía sin nombre. Ha sido en una entrevista a Billboard para su sección Woman Of The Year en la que ha desvelado algunos detalles de lo que debemos esperar de este nuevo proyecto.Lo más interesante es que, esta ‘chica dura’ ha admitido que se siente “incómoda” cuando rapea sobre su vida personal por lo que no esperamos que este disco que viene sea muy profundo.

“En lo referente a mí escribiendo o poniendo ideas sobre mi vida personal [en la música], me vuelvo muy tímida”, explicaba ella sobre su experiencia al componer. “Cuando canto canciones como Be Careful o Ring, normalmente cierro los ojos porque me pongo muy vergonzosa cuando enseño esa parte amorosa de mí”, continuaba respondiendo.

Pero para darle mucha vergüenza, Cardi B supo explicarlo perfectamente y se abrió del todo sobre el tema. “Cuando tocó el momento de ser más creativa sobre mi lado amoroso o mi R&B estaba como ‘esto me hace sentir incómoda y extraña’ […]. Incluso frente a mi maquinista, me empezaba a reír y decía ‘oh my god, no puedo, esto es demasiado embarazoso’”, cuenta ella.

Y si eres muy fan te habrás dado cuenta de que ella prefiere tratar otros temas: “Me gusta rapear de la calle y me gusta rapear de mi p*ssy. No me importa una m**rda eso”. Es obvio que la artista se siente mucho más en su piel con esta faceta, lo que no quiere decir que no tenga otras.

Aun así, la cantante ha querido destacar que cada vez es mejor en ello, de hecho, que en este cuarto álbum encontraremos una canción “muy personal y profunda”. Además, ha dejado caer así una colaboración: “Es con otra artista femenina, pero incluso ahí tuve que tomar muchos descansos”.

Estaremos muy atentos a este nuevo trabajo musical que, como hemos podido descubrir, le ha costado sudor y lágrimas componer.