Miley Cyrus se sincera sobre su divoricio con Liam Hemsworth: “Aún lo amo y lo amaré siempre”

Miley Cyrus es una de las estrellas musicales más grandes de la industria. La joven de 28 años, que acaba de sacar su álbum Plastic Hearts, lleva desde los doce años trabajando como cantante y actriz. Y es que la conocimos siendo tan solo una niña en Hannah Montana.

Consecuencia de este éxito es que durante toda su carrera su vida privada también haya sido noticia. Sin duda, la relación que más ha dado que hablar de la cantante ha sido la que ha mantenido con Liam Hemsworth durante una década (entre idas y venidas).

La pareja se conoció durante el rodaje de La última canción en 2009. Ambos eran unos adolescentes que sintieron un flechazo y empezaron a salir juntos. Guapos y exitosos, Miley y Liam no tardaron en ser los protagonistas de todas las portadas del corazón.

En Navidad de 2018, la cantante y el actor decidieron pasar por el altar, casándose en una ceremonia muy íntima. Seis meses después, la pareja anunció que habían puesto punto final a su relación y a su matrimonio.

Ahora, más de un año después de aquella separación, la ex chica Disney se ha sincerado en una entrevista en el programa de radio The Howard Stern Show. Parece que la relación empezó a ir mal el día en el que su mansión se desintegró por culpa de un incendio.

“Hemos estado desde los 16 años”, ha empezado diciendo la joven. “Entonces nuestra casa se quemó. En aquel momento estábamos prometidos, no sé si realmente pensábamos que nos íbamos a casar algún día, pero cuando perdimos nuestra casa de Malibú, todo cambió”, ha continuado explicando.

Miley ha continuado explicando que desde el incendio su forma de ver la vida ha cambiado: “Mi voz ha cambiado. Si la escuchas a cómo era antes es diferente a la de después del incendio porque me dejó realmente traumatizada. Yo estaba en Sudáfrica y no podía volver. Solo pensaba en mis animales que estaban atados a un poste en la playa. Lo perdí todo”.

La artista explica que llegó a perder unas polaroids de Elvis Presley que las abuelas de unos amigos suyos le habían dado: “Siempre me he hecho amiga de las abuelas para conseguir los productos de los artista que adoro”.

La joven ha continuado explicando que cuando perdió todas sus pertenencias (dese fotos que le habían dado sus padres hasta guiones que había protagonizado) se sintió perdida: “Lo perdí todo. Al intentar construir de nuevo todo, en lugar de pensa ‘Oh, la naturaleza ha hecho algo que yo misma no he podido, me ha obligado a olvidarme de mi pasado’, decidí correr hacia el fuego”.

Con este símil, la artista ha hecho una metáfora de la etapa complicada que tuvo que pasar: “Soy una persona muy intensa y me negué a aceptar lo que había pasado. No paraba de preguntarme qué propósito había detrás de esa destrucción. Así que en lugar de echar hacia delante y empezar de cero, simplemente me aferré a lo que me quedaba de aquella casa, que éramos Liam y yo”.

Para terminar, Miley le ha dedicado unas palabras muy bonitas: “Realmente lo amo aún y lo amaré por siempre, pero después del incendio hubo muchas peleas entre nosotros y a mí cuando llego a casa solo quiero que me abracen. No me gustan los dramas o los conflictos”.