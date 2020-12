Maluma vuelve al Nº1 con ‘Hawái’ y suma su tercera semana en lo alto

Fue a primeros de octubre cuando Maluma estuvo de número uno en la lista dos semanas consecutivas con Hawái, esa preciosa canción que ha hecho correr ríos de tinta por su letra, en la que muchos han visto dardos a su expareja… El tema no ha dejado de sonar con fuerza desde entonces y solo era cuestión de tiempo que regresara a la posición de honor; cosa que ha ocurrido este sábado 5 de diciembre, coincidiendo con la aparición del parcero en la entrega de premios de LOS40 Music Awards, en la que partía como uno de los máximos favoritos con cuatro nominaciones (dos de ellas precisamente por Hawái). Maluma, además, mantiene su doblete, ya que aún figura en el chart con Djadja remix, la canción de Aya Nakamura en la que colabora, y que esta semana se queda en el #25.

En la entrevista que solo unos días antes concedió a LOS40, Maluma contó más cosas de Hawái, que cuenta ya con un espectacular remix junto a The Weeknd. La estrella latina se guardaba otro as en la manga: "The Weeknd fue siempre mi primera opción —nos reveló—, pero fue algo muy loco porque quería trabajar con él, pero yo no tenía la forma de hacerlo. Lo atraje con mi mente muchísimo porque en esos días que yo estaba pensando en hacer el remix con él, lo tenía en la cabeza a él o de pronto a Bruno Mars o a ese tipo de artistas. Cuando recibimos una llamada del equipo de The Weeknd diciéndonos que quería ser parte del proyecto y que quería cantar en el remix fue muy loco”. En la misma charla se ofreció para trabajar con Master KG en un remix de Jerusalema, canción que, por cierto, también ha sido número uno.

No queda más que felicitar a Maluma por este nuevo éxito: ¡enhorabuena, Papi Juancho!