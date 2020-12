Los emotivos recuerdos de Dua Lipa tras conquistar 2 LOS40 Music Awards 2020

Dua Lipa continúa viviendo un idilio con LOS40 Music Awards 2020. Después de arrasar en la edición de 2018, la cantante se convirtió en una de las cabezas de cartel de la edición de este año, una de las más especiales y emotivas de toda nuestra historia. Y, como no podía ser de otra forma, la solista escribió su nombre con letras de oro en una noche memorable.

La artista nacida en Londres y de origen kosovar nos ofreció una espectacular e inolvidable actuación con una coreografía que marcará tendencia y será imitada hasta la saciedad en TikTok. Pero además de triunfar ante el micrófono, también lo hizo en el palmarés. Hasta dos galardones conquistó la inglesa: Mejor Artista Del Año en Categoría Internacional y Mejor Álbum del Año en Categoría Internacional con Future Nostalgia.

Nosotrxs también te queremos ver muy "soon" en España. @Dualipa agradece su Award a mejor artista internacional. #LOS40MUSICAWARDS pic.twitter.com/QMhCCEhEif — LOS40 (@Los40) December 5, 2020

"Gracias, muchas gracias por este increíble premio" empezó su discurso una emocionada Dua Lipa que tiró de memoria para llegar al corazón de millones de españoles "Nunca me olvidaré de mi primer premio en LOS40 Music Awards. Es una locura que vuelva a pasar y vuelva a tener este premio. Tengo que agradecer a mis fans por hacer este año tan especial para mí aunque estuviésemos todos en casa. Me siento muy afortunada de poder daros algo de mi música y algo de alegría durante esta etapa. Todo mi amor para vosotros. Espero veros muy muy pronto y tengo que dar gracias especialmente a mi equipo, a mi management y, por supuesto, a Victor y Josh de Warner Records; a Guillermo, Mar y Ángel de Warner España porque me han apoyado muchísimo y me han alentado siempre a lo largo de este proceso. Gracias por este premio, nos vemos en 2021".

Así ha agradecido @Dualipa el Award a Mejor álbum internacional. #LOS40MUSICAWARDS2020. ¡Dicho queda, nos veremos en Spain en cuanto vuelvan los conciertos! Síguelo la gala en: https://t.co/AxFHGnk456 pic.twitter.com/ABz81AckL2 — LOS40 (@Los40) December 5, 2020

Y nosotros estaremos encantados de recibirla tan pronto como sea posible. La cantante ya es la británica más premiada de LOS40 Music Awards (superando a One Direction) y redondeó su noche con su segundo premio: "¡Wow! ¡Muchísimas gracias! Este premio significa mucho para mí, más aún por este álbum que me importa tanto. Tengo que agradecer a mis fans, a mis oyentes, esto es vuestro. Muchas muchas gracias, me siento muy afortunada y solo pienso en que iba a comenzar mi tour Future Nostalgia en Madrid y espero tener la oportunidad de volver muy muy pronto y poder dar el espectáculo que creo que todos nos merecemos. Muchísimo amor y especial mención a mi equipo porque no lo habría conseguido sin ellos, a mi management TaP Music, a mi discográfica Warner Music y Warner Music España. Gracias, gracias y gracias, esto significa todo para mí".

Con los dos conseguidos en esta edición de 2020 que nos dejará para la historia su interpretación de Levitating y Physical, son ya 5 LOS40 Music Awards que acumula Dua Lipa. ¡Enhorabuena!

Future Nostalgia, un antes y un después

La apuesta de Dua Lipa por los sonidos de música disco de los años 70 y 80 ha cambiado el panorama internacional y cada vez son más los y las artistas que se acercan a estos sonidos al calor de Future Nostalgia.