Paco León postea en twitter el vídeo que le han censurado en Instagram

Paco Léon siempre ha tenido sus más y sus menos con Instagram que no entiende su carácter transgresor y sus ansias por disfrutar de su libertad de expresión, sobre todo, si es a través del arte. Una vez más, la red social ha censurado una de sus publicaciones, en esta ocasión, un vídeo de una performance.

“En memoria a todos los followers que me dejaron de seguir después de postear una performance con punteros láser. No hay que tener miedo de lo que entendáis, no pasa nada por conocer cosas nuevas, no pasa nada. Y por supuesto a los que denunciaron el post les regalaría un puntero láser para que probaran en intimidad”, escribía junto a la imagen de uno de esos punteros láser.

No faltaban mensajes de apoyo tras lo ocurrido.

Paula Echevarría: a más de uno se lo metia yo!

India Martínez: 😂😂💪🏽

Miren Ibarguren: ❤️

Itziar Castro: Es que un laser es demasiado para muchos! Jajajaja

“Para los curiosos y amantes de las performances TWITTER”, continuaba el actor que nos remitía a esta red social si queríamos ver el vídeo que le habían censurado.

Debate abierto

“Este vídeo de una performance de México verdaderamente inolvidable, ha provocado indignación en mi instagram.... No quiero pensar qué pasará en twitter”, escribía en su nueva publicación. Desde luego, lo que no ha pasado es que se lo hayan censurado.

El vídeo ha dado lugar a un extenso debate sobre los límites del arte. Unos opinan que tiene que mover y hacer sentir y otros creen que hay cosas que no se justifican bajo ese paraguas de la creación. ¿En qué lado del debate estás tú?

Este vídeo de una performance de México verdaderamente inolvidable, ha provocado indignación en mi instagram.... No quiero pensar qué pasará en twitter. pic.twitter.com/aN70upH5bT — paco leon (@pacoleonbarrios) December 7, 2020

Paco tiene claro con qué tipo de vídeos le irían mejor las cosas… o tal vez, no. “Me han quitado el post en Instagram. Me parecía interesantísimo el debate que ha provocado sobre los límites del arte y la performance... pero bueno. Voy a postear gatitos que gustan más”, aseguraba.