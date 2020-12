Robbie Williams creará un nuevo grupo 25 años después de Take That

Se ha ganado por mérito propio ser uno de los compositores y artistas más completos de l actualidad. Robbie Williams lleva una larga carrera a sus espaldas como el showman británico definitivo. Empezó su carrera con una de las boybands más relevantes de la década de los noventa, Take That, aunque abandonó la formación en 1995 después de que trascendieran algunos conflictos con el resto de sus miembros. Un año más tarde, la banda se desintegró.

Después de conseguir una enorme fama con el grupo, Williams quiso volar en solitario, cosechando un enorme éxito. Sin embargo, no sabemos si porque se siente solo o por explorar nuevas formas de creación, el británico ha anunciado que formará un nuevo grupo de música. Lo ha hecho a través de las redes sociales, y no contará con ni uno de sus excompañeros con los que formaba parte de Take That. Sin embargo, tendrá otros colaboradores, los australianos Flynn Francis y Tim Metcalfe.

El anuncio fue lanzado a través de un directo de Instagram, en el que explicó: "Es un pequeño proyecto que tengo con un par de amigos míos y tengo canciones que no estarán bajo el nombre de Robbie Williams". Además, reveló que las canciones saldrán a la luz dentro de los próximos días y que cuando se pueda realizar conciertos en vivo, estos no serán de la forma tradicional. "Voy a hacer esto con mis amigos. Formar una banda, alquilar una sala, exponer mi arte allí. Durante el día actuará como galería. Por la noche, toco como DJ", dijo el cantante.

El músico no ha querido perder la oportunidad de volver a ser uno de los nombres propios de esta Navidad, al igual que con su álbum temático del pasado año. Can't stop Christmas, el nuevo tema que ya se puede escuchar en las plataformas digitales, nos invita a disfrutar de esta época tan especial, a pesar de todo lo que está ocurriendo. En un guiño al distanciamiento social, el músico canta: "Papá Noel está en su trineo, pero ahora está a dos metros".

Además, hace referencias a todas esas videollamadas que tanto hemos hecho todos durante meses, a gel hidroalcohólico y las mascarillas que se nos ha metido en nuestras vidas. Pero todo con un mensaje positivo, esperanzador, que habla de que no perdamos las ganas de vivir unas Navidades mágicas y de sentir a los nuestros más cerca que nunca.