J Balvin agota sus Air Jordan "en un minuto" y ahora se venden en Ebay por 1.300 euros

J Balvin sigue haciendo historia y esta vez no es en el mundo de la música. El cantante colombiano se convirtió hace unas semanas en el primer artista latino en colaborar con Nike para dar forma unas zapatillas Air Jordan 1 personalizadas a su gusto. ¡Y estas han triunfado!

Tal y como el mismo Balvin ha comentado a través de sus redes sociales, las zapatillas, que se pusieron a la venta el pasado 8 de diciembre se agotaron casi de inmediato en todo el mundo. "Sold Out Global", anunció el artista en Instagram, donde aseguró que según lo que él mismo calculó, los ejemplares a la venta de su diseño del modelo creado para Michael Jordan en 1983, "se fueron en minuto" de la tienda online de Nike.

Las zapatillas de J Balvin están inspiradas en dos de sus últimos discos, Colores y Vibras, y es precisamente esto lo que el colombiano ha querido plasmar con un diseño con los revestimientos sin rematar al que él mismo ha calificado de "disruptivo". "Los parches son intercambiables. Hay una cara sonriente, un Jumpman, una pelota de baloncesto y un rayo que representa lo que hacemos: traemos las vibraciones y la energía", explicó el propio Balvin, que ha querido que cada uno de los compradores de sus zapatillas haga de ellas una pieza única capaz de transmitir cómo se siente en ese momento.

Además, para hacerlas más personalizables y favorecer que cada uno muestre su personalidad, Balvin ha añadido a sus zapatillas tres cordones distintos: unos negros, unos de color rosa y otros blancos. "Queremos que la gente se divierta mucho con eso", añadió el reciente ganador al Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Urbana en una entrevista con la revista oficial de las Air Jordan en la que explicó cuál había sido su inspiración.

Las zapatillas Air Jordan 1 de J. Balvin / SNKRS Nike

¿Se volverán a poner a la venta?

La pregunta que se están haciendo ahora la mayoría de sus fans es si Nike volverá a poner a la venta las Jordan 1 de J Balvin después de ver el gran éxito con el que han sido recibidas por el público. Sin embargo, al menos por ahora, en España Nike no ha mostrado intención alguna de volverlas a comercializar. La marca ha señalado el producto en su web como agotado y no ha abierto opciones para hacer una reserva para el futuro ni ha indicado si se volverán a poder comprar o no.

Por otro lado, donde sí se pueden encontrar pares a la venta es en Ebay. En este portal algunos de quienes consiguieron hacerse ayer con ellas venden las Jordan 1 de J Balvin por precios muy dispares. Aquí se pueden encontrar por solo cinco euros más de lo que costaban en la web de Nike, 194,95 euros e incluso hay quien ha abierto por ellas una subasta en la que se puede pujar a partir de los 800 euros o hacerse con ellas directamente si se hace una oferta ni más ni menos que por 1.300 euros.