El influencer Daniel Illescas comparte expriencia (y fotos) de su paso por quirófano: "Ha sido brutal"

El modelo, escritor e influencer de Barcelona, Daniel Illescas, se ha sometido este jueves a una intervención quirúrgica para tratar de solucionar una rotura del menisco y del ligamento de la rodilla que, tal y como él ha explicado en las redes sociales, se había hecho hace un mes y que finalmente ha salido bien.

Illescas, que suma algo mas de un millón de seguidores en Instagram, ha subido a esta plataforma varias fotos de su intervención hechas desde el mismo quirófano. En ellas, se puede ver al influencer despierto —e incluso en una mirando a cámara—mientras un grupo de doctores y profesionales sanitarios del Instituto Traumatológico del doctor Ramón Cugat del Hospital Quirónsalud de Barcelona trabajan para solventar sus problemas en la rodilla.

"Tocaba pasar por quirófano después de haberme roto el menisco y ligamento de la rodilla hace unos meses. En mi vida me imaginaría estar despierto en una operación...", ha contado el modelo a sus seguidores en un post que acompañaba a las fotos.

Además, Daniel Illescas ha reconocido que los que le conocen saben que es un poco hipocondríaco pero ha querido recalcar que pese a eso, estar despierto durante la intervención "ha sido una experiencia muy positiva superada con éxito".

"Tengo que decir que he estado despuesto, algo en mí que es muy raro. Solo me han dormido de cintura para abajo y me han dicho que querían que viviera la experiencia de cómo es una operación. He podido ver todo y la verdad es que ha sido brutal, una experiencia increíble", ha comentado el influencer.

Además, no contento con haber subido varias fotos de la intervención a las redes sociales, Illescas ha prometido a sus seguidores que dentro de poco podrán ver cómo ha sido la operación al completo en su canal de YouTube, donde tiene pensado subirla entera.

Tendrá que estar un par de días en el hospital

Illescas ha tratado de tranquilizar a sus seguidores después de lanzar el anuncio de que ha sido intervenido. "Aquí estoy con mi pata de palo", ha indicado entre bromas para después añadir un mensaje de agradecimiento. "Gracias a todo el mundo por los mensajes pero estoy de lujo. Ha salido todo muy bien. Tendré que estar un par de días por aquí a ver cómo va todo pero estoy muy bien", ha explicado el modelo ante el gran número de mensajes de preocupación que sus seguidores y amigos han ido colgando en su post.