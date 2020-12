El truco de algunos cibercriminales para robarte tus datos bancarios en Amazon antes de Navidades

El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil (GDT) continúa avisando a través de sus canales en redes sociales de las diferentes estrategias que los ladrones intentan utilizar para estafarnos. Como es el caso de las cuentas de Amazon del que ya alertó a comienzos de año.

Aunque suene raro a finales de 2020, aún hay gente que abre correos sin darse cuenta del remitente o sin sospechar que dar datos personales sin venir a cuento puede acabar con la suplantación de identidad.

El gigante del comercio electrónico se ha convertido en parte de la vida de millones de españoles que tienen una cuenta en la compañía de Jeff Bezos. Y esa es la puerta que los timadores intentan aprovechar. Enviando un mail a millones de direcciones de correo, solicitan que las personas acrediten sus datos personales y de la cuenta para desbloquearla ante un supuesto ataque informático.

Pero no es un comunicado oficial y de hecho queda claro nada más ver que el remitente tiene varios dominios .com que hacen sospechar que no es de la compañía. "Hemos bloqueado su cuenta de Amazon porque nuestro servicio ha detectado dos dispositivos no autorizados" es el mensaje con el que nos invitan a verificar nuestros datos.

No, nadie ha accedido a tu cuenta de @AmazonNewsES desde "Polandia" y mucho menos te van a notificar desde una cuenta "live" para que la desbloquees.#NiCaso, que las prisas no te hagan revelar tus credenciales al #cibercrimen. pic.twitter.com/YXuc3Osgs1 — GDT Guardia Civil (@GDTGuardiaCivil) January 21, 2020

Sin más ayuda que un formulario, estamos dando nuestros datos personales, de la cuenta y bancarios asociados a esa cuenta a los ciberestafadores que no tardarán en desplumarnos. Si has recibido un correo de ese estilo, elimínalo y ante cualquier duda ponte en contacto siempre con la empresa a través de su servicio de atención al cliente cuyos datos de contacto oficiales encontrarás siempre en su web oficial.