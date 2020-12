El corte de Antonio Orozco a David Broncano que le dejó descolocado

Antonio Orozco visitó La Resistencia tras el breve descanso de esta semana debido a los días festivos. El artista acudió al late-night de #0 en Movistar+ para promocionar su nuevo álbum de estudio, Aviónica, aunque durante la entrevista parecía concienciado del espacio al que había acudido.

"No había preparado ningún discurso sobre mi disco de hecho pensaba que no íbamos a hablar de él. Es la primera vez que tengo un vinilo, no debo ser tan antiguo" explicó el intérprete nacido en Barcelona que quiso tener un recuerdo para la gente de Hospitalet de Llobregat.

Pero si hubo un momentazo que nos dejó la entrevista de Antonio Orozco fue el corte que le pegó al presentador de La Resistencia, David Broncano. La charla marchaba por unos derroteros muy amistosos con Orozco invitando a la gente del programa a visitarle en su casa en Barcelona. La conversación derivó en los miembros del equipo que participaban en el talent show en el que él también aparece. Y el músico hizo esta reflexión sobre el papel de la televisión en la vida de Broncano: "Es increíble: lo que la televisión te da, la televisión te lo quita. Un día estás jugando con Rafa Nadal y al otro no". "¿A qué viene ahora este augurio?" fue la única respuesta de Broncano.

En lo estrictamente musical, Antonio Orozco nos dejó dos divertidas y emotivas perlas durante su visita. La primera es que le veremos en algún especial de Navidad: "Hace no demasiado que he hecho un playback. Recientemente, la semana pasada. Prefiero no decir para qué es. Pero en estas fechas... La pena no es solo que hayan desaparecido los programas con playback sino que han desaparecido los programas de música en general".

Y la segunda es que se deshizo en elogios hacia Eva González, protagonista de su más reciente videoclip: "Darle las gracias a Eva González que es una mujer espectacular y una gran compañera de trabajo. Dijo enseguida que sí y me gustaría darle las gracias por todo lo que aportó al vídeo". Y si de la presentadora y actriz habló inmejorablemente bien, del sofá de La Resistencia no podemos decir lo mismo: "Anda que no tiene mierda el sofá" bromeó en medio de un ataque de risa.