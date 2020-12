Samantha desvela un dueto con Juanes en una incómoda entrevista en La Resistencia

La Resistencia en ocasiones vive entrevistas complicadas, difíciles, raras... (llamadlas como queráis). Una de las últimas y más sonadas fue la de Álex García a quién una broma no le sentó demasiado bien y se marchó del programa. Samantha Gilabert no llegó a tanto pero la sensación es que podía haber pasado en cualquier momento del show de #0 en Movistar+. O al menos esa es la impresión del que firma esta noticia.

"Se le ha faltado al respeto desde el programa, involuntariamente. (...) Ha costado y ha habido peleas de hecho en el programa y vamos a ver qué movidas cuenta. Quedó de las 10 o de las 15 primeras" fue la introducción a la cantante surgida de Operación Triunfo 2020.

"Venimos de una polémica e incluso Álex Pinacho me ha mandado un vídeo de la polémica de un programa del corazón. Lo que pasó es que tus seguidores querían que vinieses. Cuéntalo tú..." empezó David Broncano. "Estaba grabando un videoclip y vi en el móvil que mis fans habían hecho TT #SamanthaALaResistencia. Yo y este señor, Pau Pinejo..." empezó a contar Samantha (refiriéndose a Álex Pinacho) y "entonces puso una imagen de Casero, del chico de la barbita, que ponía 'Persigue tus objetivos sin fliparte'. Yo le puse un like y a la hora y media miré el móvil y me dió el trauma".

La reacción de la solista fue borrar su cuenta porque la gente se empezó a meter con ella llamándola amargada, arrastrada... "Me asusté, no supe gestionarlo y cerré la cuenta". Mientras lo contaba, el cachondeo y las ironías con los nombres se disparó. Las redes ardían durante la emisión explicando que Samantha podría estar usando la misma estrategia que usa el formato con sus invitados. Lo que quedó claro es que se habló muy poco de su música, salvo de No pasa nada.

No pasa nada tendrá continuidad con un dueto con Juanes

"Hay una continuación que saldrá pronto. No sé si me dejan contarlo. Es un videoclip que aún no ha salido pero no os lo puedo enseñar aunque lo tenga en el móvil..." explicó Samantha Gilabert sobre la secuela del vídeo de No pasa nada. Por más que rogaron en directo poder ver un fragmento de manera privada no hubo forma de convencer a su compañía. ¿La razón del secretismo: "Pues va a ser una colaboració..... ¡ay ya lo he dicho! Sólo hay una en el disco y la gente ya va a saber cuál es. Es con Juanes".

Fue la buena noticia musical de una visita a La Resistencia cuya salida iba a ser rara: "Gracias por invitarme, no sé quién me ha invitado. ¿El programa en general? Muchas gracias a todos"