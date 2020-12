Roberto Leal nos enseña, en ‘Pasapalabra’ cómo perrea con Paula Prendes al ritmo de ‘Dale don dale’

Cuando Pasapalabra pasó de Mediaset a Atresmedia y el veterano Christian Gálvez era sustituido por Roberto Leal, muchos dudaban de que la cosa fuera a funcionar. Pero parece que los fieles al concurso disfrutan del formato sea como sea. Y Roberto Leal, que ya nos mostró su carácter espontáneo y lleno de naturalidad en Operación Triunfo, aquí, no hace más que potenciarlo.

Ha convertido el programa en un encuentro de amigos que disfrutan de cada momento, no solo del rosco (que también). Y buena prueba es el bailecito que se marcó en uno de los últimos programas en el que puso a todo el plató en pie.

Dale don dale

“¡DALE! @lolaindigo me ha pedido colaboración y me lo estoy pensando. Feat. @paupren 😂. @pasapalabra 😎🤘🏼”, escribía junto a las imágenes que nos muestran qué tal se le da el twerking. Y no sólo a él, porque una de las invitadas del programa, Paula Prendes, le siguió los pasos. Podrían hacer un concurso para ver quién mueve mejor el culo.

Puede que Lola Índigo le pueda dar algún consejo para mejorar su técnica, pero, desde luego, en lo que a actitud se refiere, es impecable. No le puede poner más ganas. Y claro, un clásico como Dale don dale de Don Omar pone las cosas fáciles. Un tema del 2002 con el que debutó el portorriqueño y que sigue sonando en toda fiesta que se precie.

“Lo bien que sienta un buen perreo! 😭”, aseguraba Prendes en el comentario que dejaba al lado del vídeo que compartía Roberto Leal, en redes, de ese gran momento de baile. “Esa steady cam que va al turrón. “Momento trasero” 👏👏👏”, añadía Eduardo Aldán que era otro de los invitados. Y es que el primer plano del twerk de Leal es un buen corte para los vídeos de zapping.

Si es que Nya de la Rubia y Roi Méndez ya le ficharon para que saliera en sus videoclips tras ver el flow que tiene Leal cuando hablamos de música.