Raquel Meroño después de ‘MasterChef’: quiere un papel en una serie y hacer un remake de ‘Al salir de clase’

Raquel Meroño abandonó la televisión para dedicarse a sus hijas y probar con otros negocios lejos de la pequeña pantalla. A sus espaldas dejaba una importante carrera como actriz, con papeles en series tan icónicas como Al salir de clase o Yo soy Bea. Se fue y después de muchos años quiso volver frente a las cocinas de MasterChef Celebrity.

Muchos no sabían quién era cuando se estrenó en el programa estrella de Televisión Española (TVE). Sin embargo, su paso por el talent culinario le ha valido para darse a conocer a todas esas generaciones que no la conocían antes de MasterChef.

Como ganadora de la quinta edición, Meroño se llevó el trofeo que la acredita como la nueva campeona y el maletín con los 75.000 euros para donar a una ONG (ella eligió Mensajeros de la Paz). No obstante, la actriz también consiguió volver a estar en el foco y que las cadenas y productoras de televisión la vieran.

El próximo objetivo de Raquel Meroño: hacer una serie

Y es que después de MasterChef Celebrity, Raquel Meroño tiene claro que quiere volver a ponerse delante de las cámaras para hacer lo que más le gusta: ser actriz. "Me encantaría hacer una serie. Quiero volver con ficción", dice la madrileña a Ecoteuve, asegurando que le están llegando proyectos: "Hay alguien que me ha dicho que me tiene en mente, pero cuando pasen las cosas, ya las contaré. Pero es ahí donde quiero meter ahora mismo mi energía y las ganas".

Además, los millennials sueñan con un remake de Al salir de clase, la mítica serie de Telecinco en la que Raquel Meroño saltó a la fama y, preguntada por ello, responde que estaría encantada de hacerlo: "Ay, sí, por favor. Me encantaría... ahora de profesora chunga".