Khea canta a los demonios del desamor en ‘KELOKE’: mira el vídeo y la letra

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Te aseguro yo

Yeah, oh, yeah

Y te aseguro que con ninguna lo hice como vos

Sé que estás buscando a otro, pero como yo no hay dos

Dile a tu ex que se joda, si conmigo estás chorreándote toda

Dime, ¿adónde fue el amor y las vece' que lo hicimo' en el interior del carro?

Sabiendo que tú ere' mía, 'tás con ese guacho

Tratando de ocupar mi lugar, imposible igualar

Y no sé qué es lo que estás pensando

Si conmigo estás jugando

My girl, no te puedo entender, dime qué m*erda hacer (Yeah-eh-eh)

No sé qué es lo que estás pensando

Si conmigo estás jugando

My girl, no te puedo entender, dime qué m*erda hacer (Oh, babe; oh, baby)

Todo' esos likes estúpidos en esos raperos que sabes que no son como yo (Como yo)

Por lo que tomé hoy no estoy lucido

Y sin peros me voy a subir al show (Al show, yo')

Después te llamo y si queréste espero en el hotel

Para darte lo que buscas sin bajarte de nivel (Nivel)

Para darte eso' placeres sin que me quieras querer (Quieras querer)

No, no, no, no (No)

Ese c*lo rebotando en el piso número die'

Me tiene nulo y aseguro que yo voy a enloquecer

Señorita usted (Eh-eh), me tiene a sus pies

Cuando grita "yeh", que no me pare (Pare)

Y te aseguro que con ninguna lo hice como vos

Sé que estás buscando a otro, pero como yo no hay dos

Dile a tu ex que se joda, si conmigo estás chorreándote toda (Toda)

Dime, ¿adónde fue el amor y las vece' que lo hicimo' en el interior del carro?

Sabiendo que tú ere' mía, 'tás con ese guacho

Tratando de ocupar mi lugar, imposible igualar

Y no sé qué es lo que estás pensando

Si conmigo estás jugando

My girl, no te puedo entender, dime qué m*erda hacer (Yeah-eh-eh)

No sé qué es lo que estás pensando

Si conmigo estás jugando

My girl, no te puedo entender, dime qué m*erda hacer

(Fuente)