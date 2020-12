Disney acaba de hacer públicos sus planes para los próximos diez años, y la noticia ha sido un auténtico bombazo para los seguidores de la Casa del Ratón, que incluyen a los fans de Star Wars, Indiana Jones y Marvel. Aunque todas las noticias que ha dado darían para una galería de artículos por separado, aquí vamos a tratar de sintetizar las principales claves que debes tener claras:

1. Hayden Christensen volverá a ser Darth Vader. Así lo ha confirmado Kathleen Kennedy, responsable de Lucasfilm. El actor que dio vida a Anakin Skywalker en las precuelas de George Lucas volverá a meterse en el rol del villano en la serie que prepara Disney con Ewan McGregor centrada en la figura de Obi-Wan Kenobi, el jedi más querido de la franquicia.

2. Harrison Ford volverá a ser Indiana Jones. Como lo oyes. El veterano actor, que ya suma 78 años, comenzará a rodar en primavera del año que viene la quinta y última entrega del arqueólogo más famoso del mundo. La película ya no estará dirigida por Steven Spielberg, sino por James Mangold, director de Logan y Le Mans '66.

3. Lando Calrissian mantiene su serie. Y el actor Donald Glover, a quien ya vimos en el spin-off de Han Solo junto a Alden Ehrenreich en 2018, volverá a retomar el papel del famoso contrabandista. La serie de llamará Lando.

4. Chadwick Boseman ya no estará en Black Panther 2. Se especuló mucho sobre la posibilidad de reconstruir digitalmente el rostro del actor para la nueva entrega del superhéroe negro, pero Disney acaba de confirmar que ha descartado la idea por completo. La fecha de estreno está prevista para julio de 2022.

5. Se confirma que Christian Bale firma con Marvel. Tras participar en el universo DC con el Batman de Christopher Nolan, ahora Bale se une al reparto principal de la película de Marvel Thor: Love and Thunder, donde encarnará al temible villano Gorr, el Dios Carnicero. Estreno en mayo de 2022.

6. Primer tráiler de Loki con Tom Hiddleston y Owen Wilson. El CEO de Marvel, Kevin Feige, también ha adelantado un nuevo vídeo en el que podemos ver algunas imágenes de la nueva serie centrada en el villano de Thor. La serie tiene previsto el estreno para mayo de 2021.

7. 10 nuevas series de Marvel. La compañía nos dará entretenimiento para rato. El éxito del MCU y la serie The Mandalorian permite a Disney explotar sin concesiones ambos universos. Entre las series que presente estrenar Marvel en los próximos años están She Hulk, donde Mark Ruffalo y Tim Roth serán protagonistas; The Falcon and the Winter Soldier, con Anthony Mackie y Sebastian Stan; la producción animada What If...? y otra centrada en Ms. Marvel que ya tiene estrella protagonista: Iman Vellani. Además, se suman al catálogo de "próximamente" las series sobre Ojo de Halcón con Jeremy Renner, Moon Knight (el caballero de la luna), Secret Invasion con Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn, IronHeart, Armor Wars y Yo soy Groot.

8. Los cuatro fantásticos y Ant-Man contra la Avispa: Quantumania, dos nuevas películas sobre personajes que ya ni siquiera necesitan presentación. La primera estará dirigida por Jon Watts (Spider-Man: Lejos de casa) y la segunda sigue a cargo de Payton Reed y repetirá con Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer en el reparto protagonista.

9. 10 nuevas series de Star Wars: Rangers of the New Republic y Ahsoka, esta última protagonizada por Rosario Dawson, ambas centradas en el universo de The Mandalorian. También llegan Andor, Visions (una serie de cortos animados) y The Acolyte, un thriller sobre los últimos días de la República.

10. Subida de coste en la suscripción. Malas noticias para quienes intenten ahorrar: a partir del 23 de febrero de 2021 Disney+ costará 8,99€ mensuales en vez de los 6,99€ actuales. Un pequeño incremento que tendrá su contraprestación en productos exclusivos.