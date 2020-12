La historia de 'Origen', el disco perdido de Tino Casal que ocultó a todo el mundo

A veces, cuando pensábamos que con la desaparición de un artista nunca volveríamos a escuchar nueva música de este, nos equivocamos. Tino Casal publicó cinco álbumes en la década de los ochenta, con los que cosechó un enorme éxito como uno de los exponentes del new romantic y el glam en plena Movida. Sin embargo, ahora, casi 50 años después, ha salido a relucir un nuevo disco, nunca escuchado, de uno de nuestros artistas más originales e inclasificables.

Origen está formado por nueve canciones que fueron grabadas en Italia en los años setenta, y que, desde 1983, se encontraban sin catalogar en una discográfica de Brasil. El hallazgo de este tesoro para los fans del asturiano fue Pablo Lacárcel, y no fue fruto de la casualidad. El productor estaba recopilando material para la publicación del disco Integral, y buscaba un tema misterioso grabado por Casal en Turín entre 1977 y 1978. Se trataba de Volarás, volaré, una versión en español del grupo italiano Epoca, titulada en origen Volerai, volerò.

Finamente el tema era una realidad, y se grabó en ciudad italiana. Un lío de discográficas hizo que terminara en Brasil, y así lo cuenta el productor. "No fue fruto de la casualidad, más bien fue de rebote. En 2019 contacté con Warner Brasil para que miraran en el archivo si tenían la versión española que hizo Tino de Volerai, volerò; allí estaba y me la pasaron", cuenta Lacárcel.

El resultado de esa búsqueda fue una cinta completa de canciones de Tino Casal. Al principio, era fácil pensar que podía ser un compendio de canciones ya conocidas del músico, porque también triunfó en Latinoamérica. Sin embargo, no fue así. "Lo primero que me llamó la atención fue el título de la cinta 'Canciones de Celestino Casal', así que me puse a escucharlas para ver a qué disco correspondía. Pero cuando ya llevaba un par de ellas y no me sonaba ninguna, caí en la cuenta de que había descubierto un LP inédito del que nadie, ni familia ni amigos sabía nada", explica Lacárcel.

Tino Casal, en 1990. / Gianni Ferrari/Cover/Getty Images)

Tras tener en su poder este regalo musical, el productor se lanzó a las labores de edición, respetando el orden de la grabación original. Aquí podemos escuchar a un Tino Casal en una interesante etapa musical: "Es un disco un poco caótico, en el que se escucha a un artista probando esto y aquello, para ver por dónde tirar. Era la época de Fiebre del sábado noche, la música disco y los Bee Gees... y esto lo digo con todo el cariño del mundo: Tino se puso un poco en plan moderno de pueblo para imitarlos. Él buscaba las tendencias del momento e intentaba hacerlas suyas. Es como cuando la psicodelia se puso de moda, y empezó a tocarla con Los Archiduques", dice el productor.

La figura de Tino Casal está grabada en nuestra retina por transgresora y pionera para su época, como un artista único en España que se atrevió a ir más allá de La Movida; que supo absorber y después plasmar todas las corrientes musicales y estéticas que llamaron su atención: el techno, la new wave, el glam y el rock. Siempre de forma excitante y renegando de las etiquetas.

Comenzó su trayectoria musical en 1963, cuando tenía trece años, con el grupo Los Zafiros; en el 66 se unió a Los Archiduques, otro grupo de su tierra (Asturias) que dejaría poco después para irse a Londres. Allí se empapó del glam y afianzó su devoción por Bowie. A su vuelta, comenzaría la carrera en solitario de uno de nuestros artistas más emblemáticos. Tino Casal falleció el 22 de septiembre de 1991 en un accidente de coche en Madrid. Tenía solo 41 años y nos dejó algunos de los mejores himnos de la historia del pop español.