Leiva se quita los vaqueros pitillos y recibe los aplausos de una buena amiga

Leiva ha ido poco a poco acercándose a la industria de la moda donde tiene buenos amigos. Le hemos visto poner música a los desfiles de su amiga Gabriela Hearst y de sobra es conocida su afición a los diseños de La Condesa.

Aunque no parece que sea un tema que le obsesione, sí cuida mucho su estilismo y ha creado una imagen personal y genuina que le hace muy reconocible. Si te pidiera que escogieses un estilismo para él seguro que elegirías un vaquero pitillo, preferiblemente negro.

Es como su prenda básica. Ya cuando estaba en Pereza contaba que tanto él como Rubén solían recurrir a la sección femenina para encontrar pantalones que les quedaran como a ellos les gustaba.

Cambio de estilo

Pero parece que con el paso del tiempo ha ido abriendo el abanico. Ahora mismo se encuentra grabando nuevo material en México y desde allí ha publicado una fotografía en la que podemos verle como un pincel.

Y hay algo que ha llamado la atención de su amiga La Condesa, su pantalón. Aunque no es la primera vez que le vemos con uno que no sea denim, lo cierto es que llama la atención.

“Muy bien joder, muy bien. Me he levantado de la silla y todo a aplaudir. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 #muertealpitillovaquero”, comentaba su amiga diseñadora encantada por verle con un pantalón que no es el habitual en él. “Qué class”, añadía Óscar Jaenada.

Si hay algo que comparten el músico y el actor es su gusto por los sombreros, otra seña de identidad de Leiva que debe tener ya una colección muy especial, alguno con historia como hemos contado en alguna ocasión.

También ha llamado la atención su calzado. “El único ser que puede ponerse zapatos blancos y mantener la elegancia”, comentaba una seguidora. Lo cierto es que no puede negarse que tiene un rollazo que viene de serie.

El caso es que ahora está derrochando carisma por la capital de México donde comparte sesiones de grabación con Adanofsky. Esperamos poder escuchar pronto el resultado.