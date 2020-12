Leiva y el mensaje de optimismo que necesitas leer hoy: “Volveremos a la vida flipante de antes”

Leiva es uno de los músicos que más está hablando en los últimos meses sobre la dureza que la situación actual de pandemia está provocando en su vida. Su último mensaje es toda una inyección de optimismo para aquellos que han sufrido o están sufriendo de manera más intensa por esta situación.

A través de su perfil oficial en Instagram, el solista de Alameda de Osuna ha posteado un espectacular vídeo de su último concierto abarrotado de gente. Madrid Nuclear fue una despedida por todo lo alto al 2019 pero ya hace casi un año de ello. Aún así, la esperanza es lo último que se pierde.

"Volveremos a la vida flipante de antes. Mientras, #MadridNuclear. El directo es n°1 en la lista oficial de ventas, y fue n°1 en cines los dos días de proyección especial del concierto en salas. Me conmueve mucho veros y escucharos cantar" escribió el madrileño en sus redes.

Cronología de la pandemia en palabras de Leiva

La idea de Leiva siempre fue ofrecer una segunda parte de su Tour Nuclear en 2020 pero la actual crisis epidemiológica y sanitara hizo que se retrasase más de lo inicialmente esperado. Con la máxima preocupación y la necesidad de esperar hasta unas condiciones responsables de seguridad, Leiva ha ido hablando de esta pandemia dejándonos una interesante cronología.

"Psicólog@s, madres, padres, herman@s, confidentes, colegas, protector@s, consejer@s, aliad@s, centinelas, familiares más cercanos... Incontable la cantidad de roles que ejercéis minuto a minuto, en primera línea de fuego. Nunca pretendisteis ser héroes ni heroínas, ni llevaros el aplauso. Tampoco los titulares. Ojalá estemos a la altura como sociedad, y cuando ésto termine tengáis la dimensión y las condiciones que merecéis. Sois nuestro tesoro más preciado. Qué suerte la nuestra de contar con vuestro compromiso y humanidad" escribió en abril.

Ese mismo mes, durante una entrevista digital con El País confesó que "Ahora estoy mucho tiempo en el estudio que es la única manera que tengo de escapar de todo esto que me aterra bastante. Trato de mantenerme ocupado". Para entonces, el artista ya puso el foco sobre uno de los sectores más perjudicados por esta situación.

"Pero lo que realmente me angustia es el estado de mi crew y de mis músicos. Afortunadamente yo me puedo permitir parar unos meses pero de la cuarentena lo que más me está haciendo sufrir es pensar cómo lo estarán pasando las familias que hay alrededor de mi proyecto que son más de 30 en gira. Ellos no tienen ingresos. Dependen de los ingresos de los shows, porque en cuanto se acaban los shows se acaban los ingresos. Ellos no tienen ninguna otra fuente de ingresos. Esto me está generando bastante angustia pero no tenemos otra posibilidad, no está en nuestras manos hacer un puzzle mejor. Tenemos que esperar a que las circunstancias nos permitan tocar, ver cómo se comporta la sociedad pero seguramente vamos a ser los últimos en empezar a funcionar" explicó Leiva.

Durante su encuentro con LOS40 en plena cuarentena dejó muchas y muy grandes declaraciones sobre lo importante de cuidar a los mayores o sobre el enfrentamiento político tan vergonzoso. Llegó el verano y el músico madrileño lo aprovechó para componer, para trabajar con Sabina, para practicar deporte... Pero la llegada de la segunda ola le ha golpeado duramente: "Ojalá pase pronto este mierd** de momento".

¡Pasará y volveremos!