Anabel Pantoja responde cantando a los haters que aseguran que tiene problemas con el alcohol

Anabel Pantoja es uno de los rostros mediáticos más polémicos. Como colaboradora de Sálvame y miembro de unos de los clanes con más dramas de nuestro país, está continuamente sometida al escrutinio público. Tiene muchos seguidores, pero también muchos haters a los que tiene que hacer frente bastante a menudo.

Este fin de semana, compartió unas imágenes de una fiesta que se montó en casa con algunos amigos en las que se la veía cantar y beber. En seguida empezaron a llegar las críticas que aseguraban que Anabel tenía problemas con la bebida.

Respuesta a los haters

No dudó en dar su opinión en stories. “Yo tan feliz, ayer era sábado, estamos en Navidad y poco podemos hacer que estar en casa y celebrarlo. Me he quedado sorprendida porque gente me tacha como de que tengo un problema con el alcohol, como que me viene de casta, que canto fatal, que qué me creo”, decía.

“Estoy cantando una sevillana que me chifla y he bebido un par de copas. ¿Aparte de eso hay algún problema más?”, añadía. Y está claro que algunos no acaban de entenderla porque continuaban con las críticas.

Pero ya se sabe que lo que se sube a stories acaba desapareciendo. Tal vez por eso, Anabel haya querido compartir en su muro un vídeo en el que podemos verla en bikini, guitarra en mano, cantando uno de los clásicos de su tía, Isabel Pantoja.

“Cuando estoy alegre, y con mi gente, me da por cantar... 🎤🤷🏻‍♀️💃🏽 Viva la gente que cante y alegre el rato a los amigos! 👏🏻 Y por supuesto siempre con este himno @isabel_pantoja_martin”, escribía junto al vídeo.

“Ojalá pudierais saber lo que siento cuando os leo, a los negativos risa, y a los bonitos que ojalá podamos compartirlos alguna vez 🙏🏼😍”, añadía. “Oooo te estranho en la isla cantando esa cancion❤️”, aseguraba Katia Aveiro, la hermana de Cristiano Ronaldo.

Doble rasero



El tema siguió y se lo sacaron también en su programa, en Sálvame. Ya se sabe lo que les gusta a sus compañeros sacarle los temas delicados y meterse con ella. No perdieron esa oportunidad y ella no dudó, una vez más, en señalar que tienen un doble rasero para medir las cosas.

“¿Puedo cantar en mi casa? Os juro que jamás pensé que a las personas les diera coraje o rabia ver a alguien divertirse. Claro, esto lo hace Jennifer López, Maluma o Kim Kardashian y no pasa nada. Sábado, Navidad, mi casa, mi copa y mi cante, ¿dónde está el delito?", se defendía.