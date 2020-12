Anabel Pantoja se niega a borrar la foto que ha suscitado tantas críticas

Anabel Pantoja es una de las celebs que se ha apuntado a la tendencia de los últimos años del body positive. Su físico ha sido centro de muchos debates y ella ha optado por asumir cómo es su cuerpo y aunque se cuida, no cae en inseguridades ni complejos por su peso. Y si tiene que recurrir a algún que otro retoque estético, no lo esconde.

El último mes y medio ha sido complicado para ella por la operación de peroné a la que tuvo que someterse tras sufrir un accidente surfeando que la mantiene todavía con muletas. Pero ella es más de quedarse con lo positivo y celebrar los logros.

“Mi placa con los 5 tornillos ya lleva casi 3 años aguantándome... 🏄🏿♂️. TQ NEGRO", escribía junto a una fotografía en la que podemos verla de espaldas junto a su chico. Lleva puesto un vestido de tirantes que deja su espalda al aire.

Parece que no todo el mundo coincide con sus gustos estilísticos y ha tenido que leer comentarios poco agradables.

“La carne te rebosa”.

“No es la foto más acertada”.

“Anabel me caes muy bien y tengo ganas que estés bien, pero cuida un poco el peso que eres muy bonita😘😘😘”.

“Ponte otros vestiditos que te favorezcan un poco mejor noo”.

“Vaya chichas”.

Unas palabras que a otra chica podría haberla dejado hecha polvo. Pero ella ya está por encima de todo comentario malicioso y más si tiene que ver con su cuerpo. Aun así, ha querido responder en sus stories a los que le han pedido que borre la foto.

Respuesta contundente

"A ver, que digo yo una cosa, que estoy leyendo los comentarios de la foto que he subido, que fue una foto este verano. Me encanta los comentarios que me ponéis, algunos son buenos, otros son malos… Entiendo a que hay para todos los gustos, pero lo de que me estoy poniendo como una panceta, que baje de peso, porque se me ve la lorcita que tengo aquí en la espalda, a las que nos sobra un poquito de peso…", comenzaba diciendo, "¿os molesta? Porque si queréis borro la foto a los que os moleste la panceta ahí… PUES NO".

Un zasca para todos los que no tienen mejor cosa que hacer que criticar el físico de una persona. Y ahí sigue la foto.