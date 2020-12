Miguel Herrán se arrepiente de la anécdota que contó en ‘El Hormiguero’: “Me siento culpable”

Miguel Herrán es uno de los rostros más conocidos de la industria del entretenimiento española. Con tan solo 24 años, el joven se ha convertido en uno de los actores más solicitados del momento gracias a sus papeles en La casa de papel y Élite.

Ahora, el joven está en plena promoción de la película Hasta el cielo, apareciendo en algunos de los programas con más espectadores de la televisión. Por eso, su cita con Pablo Motos en El Hormiguero no podía faltar.

Durante su entrevista, el joven contó algunas anécdotas. Entre ellas, relató que durante la cuarentena entró a una mansión que llaman “el castaño oscuro”. Este caserón se encuentra en un pueblo que esconde muchas historias oscuras, tal y como confesó.

“Una de las historias, que yo creo que es real, es que un hombre se mudó allí con su familia. La niña pequeña murió en el estanque de atrás, se cayó y se ahogó. Al poco, la madre murió de cáncer”, empezó relatando el actor.

“El tío decidió dejar la casa y al entrar se ve que fue de un día para otro. No quería saber nada de la casa y se la regaló a una orden religiosa”, continuó explicando Miguel.

La estrella de Netflix contó que, aunque ha visitado varias veces la casa, no fue hasta la última vez cuando le pasó algo extraordinario. En la parte de arriba, su amigo y él encontraron un lugar secreto detrás de la librería: “Sujeté la linterna y él empujó un poco, no consiguió nada y, de repente, se corre el fondo del armario y había una habitación escondida con tres jaulas de metro cincuenta. Nos fuimos acojonados”. El actor siguió explicando que, cuando volvió a ir con otro amigo, este le suplicó que se fueran de allí. ¿La razón? Había tenido la sensación de que no estaban solos.

Miguel pide perdón por contar la historia

Ahora, cuando han pasado unos días desde que Miguel contó esta historia en prime time, parece que son muchos y muchas los que han descubierto el paradero de la famosa casa. Aunque el joven no dijo en ningún momento dónde se encontraba el lugar, aquellas personas supieron juntar conceptos y llegar.

Tal y como cuenta el famoso actor en su cuenta de Instagram, se arrepiente de haber hecho pública esta historia ya que se han cargado parte de la casa, tal y como cuenta:

Miguel Herrán siente haber revelado la localización de la casa de su anécdota / Instagram

“Mucha gente me está preguntando por la casa de la que hablé en El Hormiguero. Ya no hace falta que os diga nada, han entrado muchísimas personas y ya la casa no es lo que era, han roto puertas, el armario y todo lo que era curioso. Me siento culpable. Dudo mucho que vuelva a compartir los sitios y las historias que conozco”.

Parece que, a partir de ahora, el artista va pensarse dos veces el hecho de contar algo delante de una cámara. Una pena.