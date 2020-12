Anaju sobre ‘MOOD’: “La primera canción que compuse con alguien fue ‘Carbón’ con Zahara”

Anaju saca, seis meses después de salir de la academia de Operación Triunfo 2020, su primer EP. Si te gustó en las galas, te convenció con Me Iré, te conquistó con Rota y Ese o Ese (los dos adelantos del disco), probablemente te enamorará con MOOD.

“Dos caras, dos moods, 6 canciones, mucho trabajo, mucho tiempo y mucho amor en este primer proyecto”, escribía Anaju para dar la noticia en redes sociales. Ese o ese, Tan lento, El mensaje, Rota, Carbón y Si supieras son los temas que lo conforman.

Hablamos con ella en LOS40 para entrar en detalle sobre el sonido, el proceso creativo, las influencias y demás íntimas historias detrás de las canciones. Además de su trabajo codo a codo con Pol Granch, Luichi Boy y Zahara. ¡Sigue leyendo!

Entrevista a Anaju: “La primera canción que compuse con alguien fue Carbón con Zahara”

J: Estas a tres días de lanzar MOOD, ¿cómo te sientes?

A: Buah, tengo unas ganas que no te haces ni a la idea, pero un montón. Me preguntas si estoy nerviosa y yo les digo que no. Tengo tantas ganas de que salga... estaré nerviosa ese mismo día, pero estoy pletórica.

J: ¿Qué canción del disco pega escuchar en ese mood hoy?

A: ¿Hoy? ¿¡A tres días de sacarlo!? Ese o ese, SOS, ayuda, manden ayuda.

J: Es un álbum muy conceptual. ¿De dónde nació toda esta idea de los estados de ánimo?

A: Esta idea nació durante una reunión que tuvimos con la discográfica en la que estábamos hablando del repertorio, de las canciones y yo tenía una que habla sobre la carita cerrada que es a lo que yo hago referencia al emoticono triste. Estábamos hablando de que había en las canciones que queríamos meter, dos tipos de estilo. Ya no a nivel musical sino del feeling que te transmitía. Y yo pensé, a ver qué podemos hacer para que esto no sea algo negativo sino como para potenciarlo. Y dije, ¡c*ño! Fue como darle nombre a estos dos tipos de canciones que venían en el disco y que plasma muy bien estos dos estados de ánimo.

J: La última vez que hablamos contigo en LOS40 nos dijiste que no querías cerrarte a ningún estilo musical de momento. ¿Sigues con esa idea? ¿Qué géneros encontramos en el disco?

A: Pues, efectivamente, yo sigo sin cerrarme a esa idea. Yo creo que, no quiero hablar por la Anaju del futuro, pero yo creo que será así, el no cerrarme a ningún tipo de estilo. Y, si te soy sincera, de la misma forma que no supe catalogar Rota o Ese o Ese, que igual tenían algún tinte pop o alternativo, me pasa exactamente igual con el resto de las canciones. Yo creo que es una pregunta que tendría que haceros yo a vosotros cuando lo escuchéis, ¿cómo lo catalogáis? Yo creo que está entre un pop de esta nueva era más distinta que coge elementos de otros lugares, no sé.

J: Y sobre la temática, ¿sigue siendo romántica como en las canciones que ya conocemos?

A: En la mayoría, el tema es bastante primo-hermano a las que ya conocéis. Sin embargo, hay alguna que otra, en concreto Carbón, que trata un tema de amor, pero desde el punto de vista de una familia. Es la historia de una niña que narra lo que le pasa a su padre. Esa digamos que es la más distinta.

J: ¿Hablas de experiencias tuyas?

A: La mayoría son mías y la mayoría son de este año, pero también tengo algunas, por ejemplo, Si supieras, es una canción que, en cuanto a letra, yo la tenía en las notas del móvil desde hace año y medio. Ósea que también son de hace tiempo. Pero, por ejemplo, la que te comentaba de Carbón no es una historia directamente mía, es una historia que yo me inventé para poder defender la canción de Catalina en la gala de Operación Triunfo. Entonces, esa historia está traducida a canción sobre una niña llamada Catalina.

J: El diseño también va muy acorde a la idea de MOOD que hablamos, ¿nos puedes contar algo del proceso creativo?

A: Toda la idea nació del concepto, yo tenía súper claro que lo quería diferenciar, lo quería separar, pero que a la vez tuviera como esta unión entre ambos. Lo trabajé directamente con Didac Pérez que es el que me ha ayudado en otras ocasiones también a hacer las portadas de los singles. Pensamos ‘hay estas canciones, esta idea, se va a llevar a rajatabla’. Se trabaja mucho en el interior del disco con el blanco y el negro, con el positivo y negativo, el feliz y el triste. El símbolo de las dos caritas nació a través del nombre MOOD. Hoy en día tanto mi generación como ya muchas otras hablan en bilingüe en nuestro día a día, hablamos del mood en el que estamos. Se tiene que llamar así y las dos ‘o’ del centro son las caritas. Fue un proceso que se fue desarrollando solo.

J: Ese o Ese fue uno de los adelantos del álbum, que compusiste junto a Pol Granch y Luichi Boy. ¿Qué cualidades te aportaron ellos al proceso de composición?

A: Fue una experiencia muy enriquecedora porque, además, Ese o ese la hice en julio yo creo, pocas semanas después de salir de la academia y realmente lo que ellos me aportaron fue como, jolín, en la forma que ellos trabajan. Porque yo todavía no he desarrollado un método de composición o de buscar una canción como muy concreto. Yo pude digamos, formar parte del suyo. Eso también es guay, juntarse con personas que ya llevan bastante más tiempo que tú en el sector o haciendo música para otra gente o colaborando con otras, pues te enseña cuáles son sus métodos de trabajo. Eso desde el punto de vista profesional con ellos, pero me lo pasé genial con ellos cantando y creando. Fue como abrirme puertas a nivel mental de lo que era el proceso cretivo y también pues que son dos personas súper majas. Fue completo.

J: ¿Era la primera vez que componías con alguien?

A: Si no recuerdo mal, la primera primera de todas fue con Zahara la de Carbón.

J: ¿Qué música / artistas estás escuchando ahora que crees que han podido influenciar al sonido del disco?

A: Me hice una lista para encontrar el vibe... tengo a FKA Twigs, a C. Tangana, Joji, Sen Senra, Nathy Peluso, Kanye West... un poco de todo.

J: Aunque has sacado los nombres de las canciones, no dices con quién son. ¿Puede que haya colaboraciones o es 100% en solitario?

A: Enteramente, 100%, only and only en solitario. Ya más adelante se verá qué hacemos, pero en este EP me hacía ilusión que fuera así porque sentía las canciones muy mías y muy personales. Al ser el primero, me molaba que fuera así.

J: María José Llergo hace poco dijo que sacaba nuevo material y todos fantaseamos como... ¿será con Anaju?

A: Yo también fantaseé (ríe). Es que ese set de preguntas (que le hacían a la artista en stories), alguien le dijo que si no le gustaría colaborar con Anaju y ella contestó que le encantaría y me etiquetó. Y yo me morí en mi casa.

J: Vas a hacer un show en directo el día 20. ¿Cómo te has adaptado a los eventos online?

A: Tal y como lo tenemos pensado, lo estamos haciendo con la plataforma Banister que tienen una sala que estamos decorando y buscando cómo trasladar el concepto y la estética del EP a la habitación. Lo hemos querido hacer, más que un simple concierto, como un showcase que se diferencia en que yo contaré intimidades del proceso de creación. Como el caso que te comentaba con Catalina, para mí gana más si explico la historia de detrás. Consistirá en que yo presentaré las canciones del EP, tres canciones más en las que están covers y Me Iré, que por supuesto no me olvido de ella que fue la primera de todas que salió al mundo de mi vientre, e interactuar con el público virtual. Yo les estaré viendo en pantalla y de vez en cuando hablar y compartir con ellos

J: El showcase me recuerda un poco a cuando Alba Reche fue a la academia y os hizo como un conciertito...

A: Ay sí, pues es algo más parecido a esto. Si se pudiese hacer en vivo probablemente sería de otra forma, pero al ser online, para mí necesita cierta calidez. Tratar de dar cercanía, información, compartir ese momento con quien te está viendo en la distancia. Porque, además, es guay verlo así porque podrá verlo gente del otro lado del charco.

J: Queda nada para acabar este año. ¿Cuál es tu evaluación sobre 10?

A: (Se ríe). Es que claro este año, a nivel económico, de salud y demás, ha sido una locura. Pero ¿y yo qué? A mí me ha cambiado la vida. Yo le pongo un 10 porque me preguntas hace un año, y te digo pues va a ser normal, trabajando, en el estudio, me voy de vacaciones... Pero qué va, ha habido una pandemia mundial, de repente estoy conociendo a gente, haciendo música... Ha sido un cambio de vida brutal, un sobresaliente máximo brutal. Este año, todos los de OT lo vamos a tener grabado a fuego.

J: ¿Qué le pides a 2021 o qué propósitos te pones tú?

A: A nivel personal, me propongo seguir formándome a nivel musical y a nivel de producción. El gusanillo que tengo de todas las áreas de la música pues ir afianzándolo y que me traiga más sorpresas. 2020 solo ha sido el inicio, ¿qué más cosas pueden pasar? ¡Solo pido que el 2021 me sorprenda!