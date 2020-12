Inma Cuesta emociona cantando ‘Volver, Volver’ en ‘Late Motiv’

Inma Cuesta lleva más de tres lustros demostrando que es una de las actrices más talentosas de España. La artista no solo es un camaleón, consiguiendo sacar lo mejor de sí misma en cada interpretación, también ha demostrado que es capaza de erizarnos la piel cantando.

Y es que, aunque muchos no lo sepan, Inma Cuesta empezó en el mundo de los musicales. De hecho, la actriz fue una de las primeras Marías en el exitoso Hoy no me puedo levantar, el musical con canciones del grupo Mecano que se estrenó en 2005 en Madrid.

También ha cantado en algunas de las películas en las que ha aparecido como en La Novia, donde tiene una de las mejores escenas interpretando una versión de la canción popular la Tarara.

Ahora, una vez más, Inma ha sorprendido al público poniéndose a cantar. Esta vez lo ha hecho en Late Motiv, donde la joven acudió para hablar sobre su última serie El desorden que dejas junto a Andreu Buenafuente.

Allí, la cantante (que ya iba totalmente preparada) se puso a cantar una de las canciones que le han acompañado en este año tan extraño: Volver Volver. Se trata de un clásico de Vicente Fernández, uno de los mejores compositores de rancheros de la historia.

“En el confinamiento estuve canturrenado mucho esta canción porque era como ‘volver, volver’ a nuestra vida”, ha explicado la cantante.

Con Pablo Novo a la guitarra, Inma ha vuelto a demostrar que tiene capacidades de sobra para dedicarse al mundo de la música. Ya no solo por su preciosa voz, también por la increíble capacidad interpretativa que tiene a la hora de cantar. La artista demuestra que siente cada una de las frases que salen de su boca. Y es una auténtica delicia escucharla.

Lluvia de halagos a Inma Cuesta

El vídeo, que ha sido compartido en las redes sociales de Late Motiv, ha cosechado todo tipo de elogios. “Esta chica lo hace todo bien”, “Qué bonito canta Inma” o “Qué maravilla todo lo que hace”, son solo algunos de los comentarios.

En el muro de Instagram de Inma Cuesta, donde también ha compartido la actuación, no han faltado los comentarios de algunos de sus compañeros y compañeras de profesión:

Miguel Ángel Silvestre: “Qué maravilla”

Celia Freijeiro: “Vuelve hija, vuelve a donde tú quieras”

Candela Peña: “Loca x volver a TODO contigo hermana... supuras GLORIA tk”

Kira Miró: “O sea... te puedo comer entera por favor?!?!?!?! Eres tan top!!!❤️”

Cecilia Suarez: “y así de mexicanísima, pa morirse!!”

Macarena García: “Eres una locura”

Manuel Carrasco: “Qué corazón más bonito tienes, te sale por la garganta”

Sin duda, el talento de Inma Cuesta es de otro planeta. Nos encantaría verle en más ocasiones cantando.