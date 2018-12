Berta Vázquez, Inma Cuesta y otros actores y actrices españoles que han cantado este 2018

En Estados Unidos es muy habitual que los artistas que se dedican a la música y al cine intercambien papeles y se muevan igual de cómodos en uno u otro lugar. Uno de los ejemplos más claros es el de Jennifer Lopez. En España también ocurre, pero parece que nos sorprende un poco más cuando uno de ellos se sale de su etiqueta para abordar otros terrenos.

“Quizás en Estados Unidos sorprende mucho menos, o en otros países. Sorprende mucho menos incluso que alguien que es cantante se prepare para ello, aquí todavía sorprende bastante”, argumenta Asier Etxendía.

Este año, hemos tenido varios ejemplos de actores a los que hemos oído cantar cosas nuevas. Fran Perea ha vuelto a la música después de 8 años de ausencia. Asier Etxeandía ha sacado el disco que llevaba esperando hacer toda su vida. Manuela Vellés también ha trabajado en álbum propio. Y Berta Vázquez o Anna Castillo han cantado en las sintonías de sus series.

Aunque a algunos les choque, es algo bastante natural. De hecho, en la formación de actor, la parte vocal y melódica tiene mucho protagonismo. “En la escuela de teatro estudias canto, estudias voz, estudias danza…otra gente es que la gente lo sepa”, asegura el actor.

Pero aun así, estamos acostumbrados a que los actores se centren en la interpretación por mucha música que hayan estudiado. “Quizás por valentías diferentes uno se queda más en hacer algo que le sale bien o lugares de confort”, asegura el bilbaíno.

Sin embargo hay otros que prefieren arriesgarse, como él. “Por necesidades de explorar, sin saber hasta dónde pueden llegar a contar todo eso que les sale de dentro, prueba muchas más cosas pero creo que tiene que ver con una forma de vivir tu profesión o la sensibilidad artística”, reflexiona.

Claro que los que lo intentan tienen que demostrar algo más que un cantante, o eso, por lo menos, es lo que piensa Fran Perea. “La gente tiende a situarte en un lugar concreto y parece que de ahí no te puedes mover y, a veces, tienes esa sensación pero al final haces canciones y esas canciones llegan a la gente y ya. Sí, a veces, tienen que hacer un poco de esfuerzo”, reconoce.

Este 2018 hemos podido escuchar cantar a varios de nuestros actores.

Manuela Vellés

Es posible que hubieras escuchado cantar a Manuela Vellés en películas como La novia o Camino, o quizás en series como Velvet, pero hasta este 2018 no se ha atrevido con un disco.

Ha cogido todo lo que había ido componiendo y creando hasta ahora y lo ha grabado para dar forma a Subo Bajo, un disco que recoge sus dos caras.

“Hay canciones que son a la vida, a bailar y a la ilusión. Pero también hay desánimo o palos que te hayas llevado en otras. El disco quiere enseñar las dos partes: mostrarme como mujer delicada y vulnerable y como mujer guerrera, que pise fuerte, la ‘niña mala’ que sabe que si sale a la lluvia se va a mojar”, explicaba en una entrevista con 20 minutos.

Tiene como referentes a Zahara, Antonio Vega, Carla Morrison, Natalia Lafourcade, Jorge Drexler o Joaquín Sabina, y esa sensibilidad de los cantautores que comparten su sensibilidad única es la que marca este primer trabajo.

Belén López

Al igual que Manuela Vellés, Belén López ha querido debutar con un disco este 2018. El suyo es Desconcierto, una colección de canciones en las que han colaborado artistas como Rosario Flores, Vicente Amigo o Antonio Carmona.

“Llevo gestando este desconcierto dentro de mí desde hace más de una década, impulsada, supongo, por una profunda necesidad de expresar todos y cada uno de los elementos que me han enseñado y me han servido para desenvolverme en la vida y torearla”, explicaba ella misma, “es la manera más sincera que tengo de contaros el concierto que está siendo mi vida, los tatuajes que nunca tuve, mis vueltas alrededor del sol y mis caídas más allá de la oscuridad”.

La que fuera novia de Miguel Ángel Silvestre durante varios años y que ha estado a su lado en estos últimos días tras morir su padre, ha entregado su todo en este proyecto que ha contado con el respaldo de sus compañeros y amigos.

Ha estado acompañado de un espectáculo musical que engloba las distintas disciplinas por las que se maneja la actriz. “Y hacerlo en primera persona, desnudándome en cuerpo y alma a través de la interpretación, la danza y, por supuesto, la música y el canto. Son todas y cada una de las disciplinas que he ido entrenando a lo largo de mi carrera y que, afortunada de mí, me han regalado muchos de los abrazos que he necesitado”, añadía.

Berta Vázquez

Este 2018 ha sido un año importante para Berta Vázquez en lo musical. Y no, no porque se haya decidido a sacar un álbum como sus compañeras. Ella, de momento, se ha conformado con grabar el tema central de Smallfoot, la peli de animación en la que también ponía voz a uno de los personajes.

Estamos muy acostumbrados a escucharla cantar. Ya lo hizo en Palmeras en la nieve y sus redes están llenas de versiones que nos ha ido regalando con la esperanza de que algún día se lo tomara en serio.

Parece que ha sido este 2018 cuando decidió aceptar la proposición de grabar la versión española de la canción que interpreta Zendaya en la versión original. ¿Será el primer paso?

Además, ahora que es pareja de C. Tangana y ya la hemos visto en su vídeo de Bien duro, cada vez tiene menos excusas para no sorprendernos con un tema propio.

Fran Perea

El actor que despuntó con Los Serrano y que lo dejó porque no se sentía identificado con lo que hacía, siempre ha estado ligado a la música de una manera u otra.

Eso sí, hacía 8 años que no sacaba un disco y esa sequía en lo musical ha acabado este 2018 en el que ha decidido publicar Viaja la palabra. Sí, es un disco pero también un libro y una gira que le han devuelto a un terreno en el que se siente cómodo aunque sin poder evitar las inseguridades.

Ha volcado sus emociones en unas canciones que divide entre las que van contra el mundo, contra mí, para el mundo y para ti. “Me pasa que escucho un disco o un artista y a la cuarta canción es como que habla de lo mismo, y la quinta de lo mismo, y la sexta de lo mismo...me gusta lo que hace pero no me termina de remover porque es todo el rato igual. Así que, me obligué a dividir las canciones en diferentes objetivos. Tengo que hacer una canción contra el mundo, ahora otra contra mí...”, confesaba en una charla que mantuve con él.

Y que nadie se espere al chico de 1+1 son 7, porque aunque ahora ya logra disfrutar con esa canción porque “marcó una generación”, él tiene otras inquietudes musicales. Eso sí, las comparte con su hermano en la serie, Víctor Elías, al que ha fichado para los teclados. También Rozalén ha querido acompañarle en este regreso.

Asier Etxeandía

Volvemos a hablar de debuts, porque Asier Etxeandía lleva toda una vida ligado a la música buscando una fórmula con la que sentirse lo suficientemente cómodo como para grabar un disco.

Este 2018 lo ha hecho, ha encontrado a Enrico Barbaro y, juntos, han dado forma a Mastodonte, un proyecto muy ecléctico, cuidado y mimado que tiene mucho de revisión de una vida para compartirlo con el mundo.

“Mastodonte tiene mucho de eso de los hámster, de acumular en la boca todo lo que han comido durante toda la vida para soltarlo de golpe y por eso hay un poco de todo. Pero bailar siempre ha sido muy importante y el cuerpo, como forma de expresión”, reconocía el actor (que no lo lea que le catalogo así porque eso de las etiquetas no le gusta).

Anna Castillo

Lo de Anna Castillo tampoco ha sido una sorpresa porque ya habíamos descubierto sus dotes como cantante en La llamada, tanto en la versión teatral como en la cinematográfica. Pero este 2018, además, ha compartido tema con Pau Donés.

El cantante de Jarabe de Palo ya había cedido su tema Humo para la sintonía de la primera temporada de Estoy vivo, una serie de RTVE. Para la segunda temporada la volvió a grabar junto a la actriz que da vida en esta historia a la policía Susana Vargas.

“Siempre me ha gustado la música de Pau Donés y compartir con él este momento me hace mucha ilusión. Además, poner voz a la cabecera es otra forma muy bonita de participar en la serie”, reconocía.

Inma Cuesta

Es otra de las actrices a las que no nos sorprende escucharla cantar porque lo ha hecho en varias de sus películas. Eso sí, aunque Javier Bardem la anime a grabar un disco, “de momento, no”, reconocía en una entrevista en Woman.

Pero sigue grabando canciones, eso sí, y este 2018 hemos podido escucharla en los créditos finales de Todos lo saben, la peli de Asghar Farhadi en la que hace de hermana del personaje de Penélope cruz.

Su papel es pequeñito pero canta el tema central, Una de esas noches sin final, una canción escrita por Javier Limón que la hizo recordar su llegada a Madrid, por 2005, cuando Nacho Cano le ofreció el papel protagonista de su musical Hoy no me puedo levantar. Ha llovido mucho desde entonces pero la música siempre ha estado ligada, de una manera u otra, a su vida.

Quién sabe si en 2019 se lanza y graba su primer disco.