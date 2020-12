Efrén enseña el misterioso tatuaje que tiene en el culo y desvela su significado

Efrén Reyero está ahora en boca de todo el mundo. El que fuera el tronista más popular de Mujeres y hombres y viceversa ha vuelto a Telecinco y está dando mucho de qué hablar. Primero porque empezó una relación con Marta López y luego porque la dejó y fichó por La casa fuerte 2, donde sacó los trapos sucios de Isa Pantoja.

Ahora vuelve a ser el centro de atención por unas presuntas artimañas contra su ex. Esta vez, sin embargo, no venimos a contarte la última polémica que ha protagonizado Efrén dentro de la órbita Mediaset, sino algo mucho más profundo que tiene que ver con el significado de las cosas, concretamente con el significado del tatuaje que lleva en el trasero.

El reality de Telecinco sabe perfectamente que a parte de su público le gusta la carnaza y este martes, durante La casa fuerte: código secreto, se mostraron unas imágenes un tanto hot de la celebrity. En el vídeo aparecía Rebeca, la cantante de Duro de pelar, dando un masaje a Efrén. Empezó por la espalda, como debe ser, y terminó bajándole un poco los calzoncillos y tocando un poco las nalgas.

El masaje llamó la atención de Sandra Barneda que, más allá de preguntar por ese encuentro tan "íntimo" con la artista, se moría de ganas por saber el significado del tatuaje que tiene situado en el culo: una carta de ajuste. ¿Que qué significa? "Pone sin señal y la hora y el día que nací".

Fue entonces cuando Rafa Mora hizo referencia al tatuaje que, según Marta López, se habían hecho juntos en pleno clímax de la relación. El concursante, sin embargo, lo aclaró con estas palabras: "No Rafa, ese me lo hice solo. Yo me hice un tatuaje de una palabra que tenemos ella y yo en común".