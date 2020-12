Mask Singer: Adivina quien canta desenmascara a Pastora Soler como Pavo Real

Pastora Soler era la artista escondida tras la máscara de Pavo Real en la semifinal de Mask Singer: Adivina quién canta. Solo uno de los investigadores consiguió acertar la identidad de esta máscara que sorprendió a todo el mundo con su interpretación de Physical de Dua Lipa pocos minutos antes de ser eliminada del programa. De regalo dejó una memorable interpretación de I will always love you en la versión de Whitney Houston.

Ni siquiera llegaron a un consenso como habían hecho con otros concursantes cuya identidad se mantendrá oculta hasta la final. Javier Calvo había apostado por Gisela. Javier Ambrossi lo había hecho por Gemma Mengual. José Mota mantuvo su decisión desde el primer día con Ruth Lorenzo. Y Malú confiaba en que se trataba de Pastora Soler como finalmente acabó acertando: "Malú me tenía muy calada y yo lo sabía. Y el otro día que estuvo Vanesa Martín también me caló. Me he divertido mucho, me lo he pasado muy bien cantando y bailando. Me llevo estos momentazos debajo de la máscara y me lo he pasado pipa. En mi casa no lo sabe nadie porque me he inventado mil excusas para no contarlo nada a nadie".

El enigmático talent-show de A3Media ya tiene a sus dos primeros finalistas (Camaleón y Catrina). Ninguno de los dos decepcionó interpretando Blinding lights de The Weeknd y Rabiosa de Shakira, respectivamente. En apenas una hora desvelará a otra máscara además de sumar dos artistas más a la gran final que tendrá lugar justo en la previa de Nochebuena.