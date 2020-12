‘Mask Singer’ desenmascara a Fernando Tejero tras el monstruo

Fernando Tejero fue la estrella desenmascarada en el quinto programa de la primera edición de Mask Singer: Adivina quién canta. El popular actor español que ha triunfado en comedias como Aquí no hay quien viva o La que se avecina, recoge así el testigo del resto de desenmascarados: Georgina Rodríguez, Pepe Navarro, Norma Duval y Máxim Huerta.

"Me engañaron y como a mi me gusta mucho cantar vi una oportunidad maravillosa para cantar. Luego me contaron de qué se trataba. José Mota no te perdono que no me hayas reconocido. Ambrossi me ha sorprendido que me haya calado desde el principio" comenzó explicando el intérprete nacido en Córdoba.

Sobre el peso de su gigantesco traje, Fernando Tejero no se cortó a la hora de explicar que "es como ir metido en un ataud. Cuando se estaban yendo las otras máscaras estaba quitándome el sudor con ambas manos porque llega un momento que uno respira su propio aire. Me lo he pasado en grande viendo las caras de los cuatro investigadores y del público. Me sorprendió lo bien que hiló Malú".

Cuando ya le habían reconocido, el programa volvió a poner su actuación y en ese momento todos aseguraron que la voz era totalmente de él. Aunque para muchos espectadores era una información totalmente nueva que Tejero cantara así de bien el Relax de Mika:

Vanesa Martín, la nueva investigadora enmascarada

Si en anteriores programas solían ser dos artistas los desenmascarados (uno oficial y otro invitado) en esta quinta gala de Mask Singer: Adivina quién canta tuvimos nueva investigadora: Vanesa Martín.

Y es que Malú no pudo estar presente por unos problemas de salud. De esta forma, la cantante invitada disfrutó de las actuaciones de Girasol (Rolling Stones - Satisfaction), Pavo Real (Pink - What about us), Camaleón (Tequila - Salta), Catrina (Shania Twain - Man, I feel like a woman), Cuervo (Julio Iglesias - Me olvidé de vivir) Caniche (Madonna - Like a prayer) o Cerdita (Sofía Reyes - 1, 2, 3).

El último en pisar el escenario y que casualmente se marcharía del mismo fue Monstruo. Esta adorable máscara que hizo vibrar el plató del show con el tema Relax de Mika y para el que los investigadores era uno de los favoritos.

Tejero fue capaz de transmitir buena energía y alegría con el tema del cantante de origen libanés.