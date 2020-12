Lana del Rey vuelve a la televisión, tras 8 años de ausencia, y llama la atención su anillo

Desde que Lana del Rey protagonizó una polémica actuación en Saturday Night Live hace 8 años en la que se cuestionó su calidad vocal, la cantante no había vuelto a la televisión. Pero parece que ha roto con esa racha y esta semana ha vuelto a la pequeña pantalla.

Decidió pasarse por el show de Jimmy Fallon, The Tonight Show, para promocionar Let me love you like a woman, su último single que forma parte de su próximo álbum, Chemtrails over the country club. Tenía que haber salido ya, pero se ha ido retrasando a causa de la pandemia, así que, previsiblemente, ya no verá la luz hasta 2021.

Un llamativo anillo

Pero, no fue su actuación lo que más llamó la atención sino el anillo que lució en su dedo anular. Un gran predrusco que despertó el interés en redes donde se empezó a hablar de compromiso con el también músico Clayton Johnson.

La revista People recurre a una fuente cercana a la pareja que confirma el compromiso. Aunque la cantante no suele dar detalles de su vida privada, parece que se ha comprometido con su chico de 31 años al que conoció, según la misma fuente, en una aplicación de citas.

De momento ninguno de ellos ha hecho ningún comentario, tampoco el representante de la cantante que ha declinado confirmar la noticia en la revista.

Los seguidores que son los que están más atentos a los detalles, ya habían visto con anterioridad ese anillo y han llenado las redes de pruebas que lo confirman. Y, además, aseguran que ambos empezaron a seguirse en redes en agosto.

La noticia de este compromiso llega unos meses después de su ruptura con Sean ‘Sticks’ Larkin, un oficial de policía de 46 años con el que empezó a salir en septiembre de 2019 y compartieron alguna que otra alfombra roja. En marzo, él aseguró que eran sólo amigos.

Ahora parece que la cantante vuelve a tener el corazón ocupado.

¿Y quién es él?

De hecho, hay fotos de la fiesta de Halloween a la que acudieron Lana y Clayton juntos con disfraces a juego de El mago de Oz. Ya en aquel momento llevaba el anillo.

Meu Deus: Lana Del Rey com amigos celebrando o #Halloween2020 pic.twitter.com/HvB5pf7vUI — Lana Del Rey Addiction (@LDRaddic) November 1, 2020

Muchos se están preguntando quién es este músico que ha aparecido en la vida de Lana del Rey. Hasta 2017 tenía un grupo con sus hermanos, The Johnsons, un trío de canciones pop en el que él era guitarrista y vocalista. Antes había formado parte de otra banda llamada Stereo Skyline que actuó como telonera de otras como Good Charlotte, Third Eye Blind o Boys Like Girls.