Josie tiene nuevo trabajo en televisión tras convertirse en la revelación de ‘MasterChef Celebrity’

Una de las cosas buenas que tiene MasterChef Celebrity es que de alguna manera humaniza al famoso al verlo fuera de su zona de confort y eso hace que cambie la percepción que tienen los espectadores de él. Eso mismo ha ocurrido con Josie, la gran revelación de la quinta edición del talent culinario de Televisión Española.

Su humor, carisma y buen hacer en las cocinas más famosas de la televisión han conquistado a la audiencia y ahora que el programa ha llegado a su fin se nota su ausencia. Ya tiene su pequeña sección en Zapeando, pero la gente quiere más Josie en pantalla y los mandamases de Shine Iberia, productora de la franquicia MasterChef, van a cumplir con esa demanda.

Ha sido el propio Josie el que ha anunciado en redes sociales que está preparando un nuevo proyecto televisivo que también se verá en la cadena pública. "Algo muy especial se cuece estos días en el Four Seasons Madrid porque estoy preparando con Shine Iberia y TVE un superregalo televisivo para todos vosotros. Muy pronto pasaremos unas #NavidadesRasé juntos...Y hasta aquí puedo leer", escribió el estilista en su cuenta oficial de Twitter.

La oportunidad de 'MasterChef'

Josie no es el único aspirante de MasterChef que ha conseguido llamar la atención de las cadenas y las productoras. Raquel Meroño, última campeona del formato, contó en una entrevista que quiere retomar su carrera como actriz aprovechando el foco mediático y desveló que algunos ya la tienen en cuenta para proyectos de ficción.

"Hay alguien que me ha dicho que me tiene en mente, pero cuando pasen las cosas, ya las contaré. Pero es ahí donde quiero meter ahora mismo mi energía y las ganas", señaló, confirmando poco después que le encantaría hacer un remake de Al salir de clase: "Ay, sí, por favor. Me encantaría... ahora de profesora chunga".