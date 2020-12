La historia de la canción que Courtney Love escribió a Kurt Cobain en un baño

Miley Cyrus ha vuelto a traer a la actualidad la canción Doll Parts en una actuación en el programa televisivo de Howard Stern, una gran versión en la línea del rock por el que se está dejando llevar en esta nueva etapa de su carrera. Ya demostró sus capacidades con la versión de Zombie de The Cranberries y con Heart of Glass, el éxito de Blondie.

La actuación llegó a los oídos de Courtney Love, la compositora del tema, que incluyó en el álbum Live Through This (1994) con su grupo, Hole. Tanto es así, que no ha tardado en compartir un vídeo de la actuación en sus redes sociales, alabando la versión de la cantante como una "dulce versión".

Aprovechando esta nueva vuelta a la actualidad del tema, la cantante no dudó en compartir un vídeo de Kurt Cobain en el que se le puede escuchar hablando de la que fue su esposa: "Me gustaría que toda la gente en esta sala supiera que Courtney Love, la cantante principal del sensacional grupo pop Hole, es el mejor polvo del mundo".

"Cuando este clip de Nirvana salió a la luz, me enteré de ello en Alemania, justo cuando estaba a punto de subir al escenario. A pesar de que parecía vulgar para algunos, realmente no lo es, fue muy dulce, y me hizo reír. Me sentí un poco avergonzada pero al mismo tiempo no", dice la viuda del cantante de Nirvana en la publicación.

Además, junto al vídeo, Love compartió la anécdota de cómo compuso ese sencillo que incluyó en el álbum de Hole de 1994. Según comparte en la descripción del vídeo en su Instagram, escribió la letra en tan solo 20 minutos, mientras estaba encerrada en el baño de una joven de Massachusetts. Agotó todo el papel higiénico para escribir las líneas del tema, y la cantante decidió continuar usando parte de su brazo. Mientras, la gente no dejaba de llamar a la puerta para usar el inodoro.

"Trata de un chico, cuya banda acababa de salir de la ciudad, con el que me había acostado y del que oí que también lo hacía con otras dos chicas. Fue mi forma de decirle 'eres un maldito idiota si no me eliges a mí, aquí está todo el deseo, la furia y el amor que siento por ti'", detalló en la publicación. "De todos modos me casé con ese tipo", acaba escribiendo.