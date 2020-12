Robbie Williams revela que estuvo a punto de morir por comer demasiado pescado

Con el humor que le caracteriza, Robbie Williams ha contado un episodio bastante serio que le ocurrió con su salud. El chico malo del pop británico ha contado en una entrevista que ganó "literalmente el premio Mercury", uno de los más prestigiosos del panorama de Reino Unido, por una dieta excesiva de pescado en su día a día.

El cantante ha asegurado en Radio X que estuvo a punto de morir por una intoxicación de mercurio a causa de comer demasiado pescado todas las noches. Robbie Williams ha cambiado a una dieta vegana después de que un análisis de sangre de rutina en 2017 revelara niveles peligrosamente altos de mercurio en su sistema, lo que significa que podría haber "caído muerto".

"Comía pescado dos veces al día y tengo la intoxicación por mercurio más alta que haya visto el médico", dice el músico en la entrevista. "Me hicieron una prueba de mercurio porque mi esposa es neurótica y se hace todo tipo de pruebas todo el tiempo. De todos modos, gracias a Dios, porque podría haber caído muerto por envenenamiento por mercurio y arsénico", asegura. El cantante luego reveló que empezó "una dieta a base de plantas al día siguiente" después de que llegaran los resultados de la prueba.

Después de rendirse al espíritu navideño el pasado año con su álbum especializado en esta época, Williams ha lanzado una nueva canción navideña. Como no podía ser de otra forma, el músico ha incluido referencias al coronavirus, el verdadero protagonista de este fatídico año 2020. Can't Stop Christmas consigue remover en nosotros muchos sentimientos: alegría, tristeza, nostalgia, pero también algunas frases canallas con las que consigue hacernos reír.

El músico no para, y a través de su cuenta de Instagram ha anunciado que está creando un grupo musical. No tendrá nada que ver con Take That, la banda con la que alcanzó la fama mundial durante los años noventa, un reencuentro que haría feliz a miles de fans a lo largo del mundo. "Es un pequeño proyecto que tengo con un par de amigos míos y tengo canciones que no estarán bajo el nombre de Robbie Williams", aseguró en su cuenta de Instagram.