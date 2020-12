Dafne Fernández muestra su cuerpo una semana después de dar a luz: “No me siento bella”

El pasado 9 de diciembre, Dafne Fernández dio a luz a su segunda hija, Álex. Llegó un par de semanas antes de lo previsto, pero todo fue bien y la feliz familia ya descansa en casa dispuesta a pasar sus primeras navidades juntos.

“Muchas gracias a tod@s por las muestras de cariño recibidas por el nacimiento de nuestra hija. Me encantaría responderos a tod@s pero estamos desbordados. Por una parte, falta de sueño y por otra reorganizarnos en esta nueva vida”, aseguraba la actriz tras salir del hospital.

No pudo más que dar las gracias a todos los trabajadores del hospital donde dio a luz por el buen trato recibido en unos tiempos de pandemia en los que pisar un lugar de estos asusta más que nunca.

Nueva etapa

“La vuelta a casa ha sido muy emocionante, por poder ver a Jon con su hermana. La ama!! Y gracias al papá, mi amor @mariocgirela, por cuidarnos en estas 38 semanas❤️❤️❤️❤️ Comienza esta otra aventura!!”, terminaba diciendo.

Desde el minuto uno, Dafne optó por la lactancia materna, y como buena mujer de su tiempo, no es de las que esconden esta práctica, sino de las que ayudan a dar visibilidad a algo tan natural. De ahí que ya hayamos podido verla dando el pecho a su pequeña.

Y en ese afán por mostrar las realidades de la maternidad y de los embarazos, Dafne ha ido compartiendo los momentos que, en algunos casos, tenemos mitificados. Por ejemplo, la recuperación inmediata tras un parto. Nuestro cuerpo no vuelve a su ser de la noche a la mañana. Ni siquiera el de las que pueden presumir de tener uno casi perfecto.

Cuerpos reales

Y por si alguien tiene dudas, ella no ha dudado en mostrar cómo está el suyo tan solo una semana después de dar a luz. “Pues este es mi cuerpo después de una semana de dar a luz a mi segunda hija. No os voy a mentir, no me siento bella, pero me siento orgullosa de mi cuerpo. Y no me voy a avergonzar de él. Porque ha gestado y traído al mundo a mis dos hijos y hoy por hoy, aun agotado y herido, está alimentando de manera exclusiva a mi bebé, que crece sana y fuerte. Así que no me sentiré bella, pero me siento tremendamente poderosa y eso, en sí, es tremendamente bello. #cuerposreales”, compartía en redes junto a la imagen en la que podemos ver cómo está su cuerpo.

Como no podía ser de otra manera, en seguida ha recibido apoyo y aplausos por ser tan sincera.