Georgina Rodríguez parece dispuesta a pasar la Navidad en ropa interior

La Navidad está llena de tradiciones y cada uno elige las que decide incorporar a su hogar. Una de ellas tiene que ver con la ropa interior. Dicen que hay que darle la bienvenida al año vestido de rojo por dentro, que así el año que empieza no te traerá más que cosas buenas. Que no falten las supersticiones.

La que parece que le da importancia a esto de la ropa interior es Georgina Rodríguez, la chica de Cristiano Ronaldo, que ya ha publicado la segunda propuesta en estos temas en las últimas horas.

Guapa en casa

Primero nos sorprendió con un body rojo de lencería. Lo lucía recostada en el sofá de casa, en una de esas poses de revista que tan bien quedan. Nos dejaba varias cosas claras. Es modelo porque tiene cuerpazo para lucirlo. Y Louis Vuitton es la firma que viste su hogar, no hay más que mirar la mantita del sillón y las zapatillas de estar en casa.

“Amarse a uno mismo es el principio de una historia de amor eterna ❤️”, escribía junto a esa imagen. Y está claro que se quiere y que la quieren porque el futbolista no dejaba de compartir unos cuantos corazones junto a un “❤️❤️❤️Mamamia”.

Segunda propuesta

Ahí no quedaba su exhibición de ropa interior (está claro que tiene muchos compromisos profesionales con firmas de este sector). En las últimas horas volvía a compartir una foto con otra propuesta igual de sensual. En esta ocasión, optaba por el blanco, en lugar del rojo, y por la cama, en lugar del sofá.

Tampoco faltaba la reflexión del día junto a la fotografía: “La gratitud es una forma de vivir, un estado de conciencia, un hábito mediante el cual abrimos un espacio que nos permite reconocer y valorar todo aquello que tenemos, que somos y que vivimos. Bendecida 🙏❤️”.

Dicen que no hay dos sin tres, ¿tendremos otro modelo de ropa interior en algún otro rincón de su casa? Está claro que Georgina no tiene problema con esto de los encierros. Sabe cómo disfrutar de su casa… claro que como para no hacerlo.

Lo que está claro es que en las últimas horas se ha convertido en el escaparate de tendencias para la ropa interior que nos hará sentir mejor en estas fiestas.