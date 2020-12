Dani Martín comparte uno de los homenajes más emotivos a su hermana

A Dani Martín solo le basta con su voz para emocionarnos a todos. Y si encima lo que interpreta es puro sentimiento, alguna que otra lagrimilla está asegurada.

El madrileño se ha acordado de su hermana en su nuevo disco Lo Que Da La Gana a través de su tema Cómo Me Gustaría Contarte. Una canción que, sin duda, ha emocionado a más de uno/a. En ella, tal y como indica su título, cuenta todas esas cosas sobre las que el madrileño quisiera charlar con la difunta Miriam.

Pero si su versión original conseguía sacarte una lágrima, prepárate para la que acaba de publicar. El solista solo necesita su voz y un piano para mirarnos a través de la pantalla y abrirnos su corazón. Y sí, este combo tiene el poder de emocionarnos y, además, de hacerlo en cuestión de segundos.

Han pasado once años de aquel día en que nuestro protagonista tuvo que hacer su despedida más dura. En 2009, Miriam fallecía a los 34 años, dejando así un vacío en el corazón de Dani. Así lo describe Manuel Jabois en la introducción de Lo Que Me Da La Gana. "No cicatriza nada porque no hay nada que cicatrizar: esas heridas duelen, nunca cierran y al final de todo uno descubre que ese dolor acompaña, y no quieres perderlo porque es algo de ella, tan reconocible como su olor o su ropa. La canción dibuja un cráter, el mismo que dejó la chica en la familia. La había escuchado junto a él y me dio pudor mirarle; yo por mi parte lloré hasta la siguiente canción (...)", dice.

Pero lo cierto es que no es la primera vez que el madrileño se emociona con un homenaje a su hermana a través de sus canciones. Ya en Pequeño, su primer álbum en solitario, Dani nos deleitó con Mi Lamento y El Cielo de los Perros, dos temas que, sin duda, tienen un lugar muy especial en su discografía, pues están dedicados a ella.

No hay canción que Dani interprete y que se salga de lo que él es plenamente. Pero éstas tienen algo que a todos consiguen emocionarnos. Cómo le gustaría contarle...